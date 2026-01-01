Coai (Chat Nio) ist eine Open-Source-KI-Aggregationsplattform, die OpenAI, Anthropic Claude, Google Gemini, Azure OpenAI, Baidu ERNIE, Alibaba Qwen und über 20 weitere Sprachmodell-Anbieter hinter einer einzigen gehosteten Oberfläche vereint. Sie geht über eine einfache Chat-Benutzeroberfläche hinaus, indem sie Abonnementstufen, Token-Kontingente pro Benutzer, die Ausgabe von API-Schlüsseln und die Nutzungsabrechnung hinzufügt – was sie praktisch für Teams macht, die mehreren Benutzern einen kontrollierten LLM-Zugriff bieten müssen, ohne die API-Schlüssel der Upstream-Anbieter preiszugeben.

Das Selbst-Hosting von Coai auf Ihrem eigenen VPS gibt Ihnen die vollständige Kontrolle darüber, welche Modelle verfügbar sind, wie viel jede Benutzerstufe verbrauchen kann und wie Ihre gesamten API-Ausgaben aussehen – ohne sitzplatzbasierte Gebühren an einen verwalteten Aggregationsdienst zahlen zu müssen.