Form.io ist eine Open-Source-Plattform für Formularerstellung und APIs, die es Entwicklern ermöglicht, komplexe Formulare zu erstellen, Einreichungen zu verwalten und datengesteuerte Anwendungen zu entwickeln. Sie kombiniert einen visuellen Drag-and-Drop-Formularersteller mit einem leistungsstarken REST-API-Backend, wodurch es einfach wird, Formulare in jede Web- oder mobile Anwendung einzubetten.

Das Selbst-Hosting von Form.io gibt Ihnen die volle Kontrolle über Ihre Formulardaten und Einreichungen. Organisationen, die sensible Informationen verarbeiten – Umfrageantworten, Kundenaufnahmeformulare oder interne Workflows – profitieren davon, alles auf ihrer eigenen Infrastruktur zu behalten, ohne Gebühren pro Einreichung und mit voller Datenhoheit.