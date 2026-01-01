Form.io in einem Klick installieren.
Open-Source Formular-Builder und Datenmanagement-API-Plattform zum Erstellen, Einbetten und Verwalten dynamischer Formulare.
Wählen Sie einen VPS-Plan für Form.io
Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit Form.io erstellen können
Form.io ist eine Open-Source-Plattform für Formularerstellung und APIs, die es Entwicklern ermöglicht, komplexe Formulare zu erstellen, Einreichungen zu verwalten und datengesteuerte Anwendungen zu entwickeln. Sie kombiniert einen visuellen Drag-and-Drop-Formularersteller mit einem leistungsstarken REST-API-Backend, wodurch es einfach wird, Formulare in jede Web- oder mobile Anwendung einzubetten.
Das Selbst-Hosting von Form.io gibt Ihnen die volle Kontrolle über Ihre Formulardaten und Einreichungen. Organisationen, die sensible Informationen verarbeiten – Umfrageantworten, Kundenaufnahmeformulare oder interne Workflows – profitieren davon, alles auf ihrer eigenen Infrastruktur zu behalten, ohne Gebühren pro Einreichung und mit voller Datenhoheit.
Wichtige Funktionen von Form.io
Visueller Formular-Builder
Drag-and-Drop-Editor unterstützt Textfelder, Dateiuploads, verschachtelte Formulare und bedingte Logik, ohne Code zu schreiben.
Automatisch generierte REST-API
Jedes Formular generiert automatisch eine REST-API zum Erstellen, Lesen und Verwalten von Einreichungen von jeder Anwendung.
Rollenbasierte Zugriffskontrolle
Kontrollieren Sie, wer Formulare mit einer detaillierten Rollen- und Berechtigungsverwaltung einreichen, anzeigen oder verwalten kann.
Benutzerdefinierte Einreichungsaktionen
Webhooks auslösen, E-Mails senden oder Daten automatisch transformieren, wenn eine Formularübermittlung eingeht.
Einbettbares JavaScript SDK
Betten Sie Formulare in React, Angular, Vue oder jede beliebige Web-App mit dem offiziellen Form.io JavaScript SDK ein.
Warum Sie Form.io auf Hostinger ausführen sollten
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit dem VPS Hosting von Hostinger! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀
Endlich ein VPS Hosting-Anbieter, der alles richtig macht! Günstige Preise. Ausgezeichnetes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Nahtlose Backups. Guter Support. Zuverlässig. Macht einen absolut soliden Eindruck.
Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er funktioniert einfach immer. Er ist immer schnell und stabil. Nie ausgefallen, nie abgestürzt.
Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich großartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.