Bluesky Ozone ist der offizielle Moderations- und Kennzeichnungsdienst für das AT Protocol, das offene Netzwerk, das Bluesky antreibt. Es kombiniert eine Next.js-Web-Benutzeroberfläche mit einem Backend-Dienst, der es Moderatoren ermöglicht, Berichte zu sichten, Inhalte und Konten zu entfernen oder zu sperren, Labels anzuwenden und diese Labels über WebSockets zurück ins Netzwerk zu veröffentlichen.

Der Betrieb einer eigenen Ozone-Instanz macht Sie zu einem stapelbaren Labeler, den Bluesky-Nutzer abonnieren können. Dies gibt Gemeinschaften, Publishern und Forschern die Möglichkeit, zu gestalten, was sie und ihre Mitglieder sehen, ohne von einem einzigen Moderationsanbieter abhängig zu sein. Self-Hosting bewahrt Berichte, Label-Historie und Richtlinienentscheidungen auf einer von Ihnen kontrollierten Infrastruktur auf.