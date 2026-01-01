Kapowarr ist ein selbst gehosteter Comic-Bibliotheksmanager, der für das arr-Ökosystem entwickelt wurde und darauf ausgelegt ist, das Herunterladen, Umbenennen und Organisieren von digitalen Comic-Ausgaben, -Bänden und Graphic Novels zu automatisieren. Ähnlich wie Sonarr für TV-Serien oder Radarr für Filme ermöglicht es Kapowarr, Titel hinzuzufügen, denen Sie folgen möchten, und sucht dann automatisch nach neuen Ausgaben und lädt diese herunter, sobald sie von einer Reihe unterstützter Quellen verfügbar sind.

Die Anwendung kann bestehende Comic-Bibliotheken importieren, Dateiformate konvertieren und Dateien gemäß anpassbaren Benennungsschemata organisieren. Der Betrieb von Kapowarr auf einem VPS hält Ihre Bibliothek von überall zugänglich und automatisiert gleichzeitig die Wartungsarbeiten, die sonst einen fortlaufenden manuellen Aufwand erfordern würden.