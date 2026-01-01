Matrix Conduit in Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Leichter, Rust-basierter Matrix-Homeserver für sicheren, föderierten Chat mit minimalem Ressourcenverbrauch.
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Was Sie mit Matrix Conduit erstellen können
Matrix Conduit ist ein einfacher, schneller und zuverlässiger Matrix-Homeserver, der in Rust geschrieben ist. Als leichtgewichtige Alternative zu Synapse konzipiert, wird er als einzelnes Binary mit einer eingebetteten RocksDB-Datenbank ausgeliefert, wodurch die Notwendigkeit für PostgreSQL oder andere externe Dienste entfällt und der Ressourcenverbrauch für den Betrieb eines eigenen Chat-Servers drastisch gesenkt wird.
Das Selbst-Hosting von Conduit auf einem VPS gibt Ihnen die volle Kontrolle über Nachrichtenverlauf, Medien und Verschlüsselungsschlüssel, während Sie weiterhin mit dem globalen Matrix-Netzwerk föderieren. End-to-End-Verschlüsselung ist standardmäßig aktiviert, und jeder Standard-Matrix-Client wie Element, FluffyChat oder Cinny verbindet sich sofort, sodass Ihre Community weiterhin die Tools nutzen kann, die sie bereits kennt.
Wichtige Funktionen von Matrix Conduit
Geringer Ressourcenverbrauch
Einzelnes Rust-Binary mit einem eingebetteten RocksDB-Speicher läuft problemlos auf kleinen VPS-Plänen, wo Synapse Schwierigkeiten hätte.
Ende-zu-Ende-Verschlüsselung
Private Räume und Direktnachrichten sind standardmäßig verschlüsselt, sodass der Nachrichteninhalt für niemanden außer den Empfängern unlesbar bleibt.
Matrix-Föderation
Verbinden Sie sich mit Nutzern auf jedem anderen Matrix-Homeserver weltweit über das offene Matrix-Protokoll und das Föderationsnetzwerk.
Keine externe Datenbank
Speichert alle Daten in einer eingebetteten RocksDB-Instanz, wodurch die Komplexität von PostgreSQL-Einrichtung, -Optimierung und -Sicherung entfällt.
Unterstützte Standard-Clients
Funktioniert mit Element, FluffyChat, Cinny, Nheko und jedem anderen Client, der die Matrix Client-Server-API spricht.
Registrierungs-Token-Kontrolle
Sichern Sie die Erstellung neuer Konten mit einem gemeinsamen geheimen Token ab, sodass sich nur Personen, die Sie einladen, auf Ihrem Server registrieren können.
Warum Sie Matrix Conduit auf Hostinger ausführen sollten
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit dem VPS Hosting von Hostinger! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er funktioniert einfach immer. Er ist immer schnell und stabil. Nie ausgefallen, nie abgestürzt.
Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich großartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.