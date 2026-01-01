MySQL mit Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Die weltweit beliebteste Open-Source-relationale Datenbank, die Web-Apps und Plattformen überall antreibt.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit MySQL erstellen können
MySQL ist die weltweit am weitesten verbreitete relationale Open-Source-Datenbank, die als Datenschicht hinter unzähligen Websites, SaaS-Produkten und Geschäftsanwendungen eingesetzt wird. Sie kombiniert vollständige ACID-Konformität durch die InnoDB-Speicher-Engine mit bewährter Replikation, einem ausgereiften SQL-Dialekt und breiter Treiberunterstützung für jede wichtige Programmiersprache, sodass die von Ihnen bereits verwendeten Anwendungen und Frameworks ohne Änderungen eine Verbindung herstellen können.
Der Betrieb von MySQL auf Ihrem eigenen VPS bietet Ihnen dedizierte CPU, Arbeitsspeicher und Festplattenspeicher für Ihre Abfragen, vollständige Kontrolle über Konfiguration und Optimierung und einen einzigen gemeinsam genutzten Datenbankserver für alle Ihre Anwendungen — ohne die wiederkehrenden Gebühren und Ressourcenbeschränkungen von verwalteten Datenbankdiensten.
Wichtige Funktionen von MySQL
ACID-Transaktionen
Die InnoDB-Engine bietet vollständig atomare, konsistente, isolierte und dauerhafte Transaktionen, die Ihre Daten bei gleichzeitigen Schreibvorgängen und Abstürzen korrekt halten.
Breites Ökosystem
Native Treiber für PHP, Python, Java, Node.js, Go und mehr bedeuten, dass sich fast jedes Framework und Tool sofort mit MySQL verbinden lässt.
Replikation & Skalierung
Integrierte Quell-Replika- und Gruppenreplikation ermöglichen Ihnen das Skalieren von Lesevorgängen und den Aufbau von Hochverfügbarkeitstopologien, wenn Ihre Arbeitslast wächst.
JSON-Dokumenten-Support
Ein nativer JSON-Datentyp mit Indizierung ermöglicht es Ihnen, flexible Dokumentendaten neben relationalen Tabellen in einer einzigen Datenbank zu speichern.
Ausgereifte SQL-Engine
Fensterfunktionen, CTEs und ein kostenbasierter Optimierer ermöglichen schnelle, ausdrucksstarke Abfragen für alles von einfachen Suchen bis hin zu komplexen Analysen.
Warum Sie MySQL auf Hostinger ausführen sollten
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit dem VPS Hosting von Hostinger! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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