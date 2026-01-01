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Selbst gehostete Alternative zu Google Timeline zum Verfolgen und Visualisieren Ihres vollständigen Standortverlaufs auf einer interaktiven Karte.

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Alle Pläne werden im Voraus bezahlt. Die monatliche Rate entspricht dem Gesamtpreis des Plans geteilt durch die Anzahl der Monate in Ihrem Plan.

Was Sie mit Dawarich erstellen können

Dawarich ist eine selbst gehostete Alternative zu Google Timeline, die Ihre Standortverlauf unter Ihrer eigenen Kontrolle hält. Importieren Sie Daten aus Google Maps Timeline-Exporten, OwnTracks, Strava, Immich, GPX-Dateien und anderen Quellen, um eine umfassende, durchsuchbare Aufzeichnung aller Orte zu erstellen, an denen Sie gewesen sind.

Die Plattform visualisiert Ihre Bewegungen als interaktive Karten mit Heatmaps, Routenlinien und Fog-of-War-Überlagerungen. Integrierte Statistiken zeigen besuchte Länder, erkundete Städte und die zurückgelegte Gesamtstrecke, während Reise-Tools es Ihnen ermöglichen, Reisen mit Fotos und Notizen zu versehen. Die Standortfreigabe für Familien mit individuellen Datenschutzkontrollen macht es für den Haushaltseinsatz geeignet. Das Selbst-Hosting hält sensible Standortdaten vollständig auf Ihrer eigenen Infrastruktur, fern von Google und anderen Drittanbietern.

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Was Sie mit {name} erstellen können

Wichtige Funktionen von Dawarich

Mehrquellen-Import

Importieren Sie Standortdaten von Google Maps Zeitachse, OwnTracks, Strava, Immich, GPX-Dateien und mehr, um eine vollständige historische Aufzeichnung zu erstellen.

Interaktive Kartenansichten

Erkunden Sie Ihre Historie als Heatmaps, Routenlinien und Nebel-des-Krieges-Overlays auf einer vollständig interaktiven Karte mit anpassbaren Ebenen.

Reisestatistiken

Sehen Sie, wie viele Länder und Städte Sie besucht haben, wie weit Sie gereist sind, und verfolgen Sie, wie viele Tage Sie in jedem Land verbracht haben.

Fotointegration

Verbinden Sie Immich oder Photoprism, um geotaggte Fotos auf der Karte zu überlagern und Erinnerungen mit bestimmten Reisen und Orten zu verknüpfen.

Familienstandortfreigabe

Teilen Sie Ihren Standort mit Familienmitgliedern, während individuelle Datenschutzeinstellungen beibehalten werden, sodass jede Person selbst entscheiden kann, was sie preisgibt.

Warum Sie Dawarich auf Hostinger ausführen sollten

Mit 1 Klick veröffentlichen

Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.

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Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.

Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können

Integrierter Docker-Manager

Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.

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Empfohlener Serverstandort:

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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können

Gad Iradufasha
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Ich bin unglaublich zufrieden mit dem VPS Hosting von Hostinger! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.

Maxim Shishkin
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Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀

Noel
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Endlich ein VPS Hosting-Anbieter, der alles richtig macht! Günstige Preise. Ausgezeichnetes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Nahtlose Backups. Guter Support. Zuverlässig. Macht einen absolut soliden Eindruck.

Omkar
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.

Sylvain
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Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.

Herriman
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Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er funktioniert einfach immer. Er ist immer schnell und stabil. Nie ausgefallen, nie abgestürzt.

Martin K
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Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich großartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.

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