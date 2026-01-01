Dawarich ist eine selbst gehostete Alternative zu Google Timeline, die Ihre Standortverlauf unter Ihrer eigenen Kontrolle hält. Importieren Sie Daten aus Google Maps Timeline-Exporten, OwnTracks, Strava, Immich, GPX-Dateien und anderen Quellen, um eine umfassende, durchsuchbare Aufzeichnung aller Orte zu erstellen, an denen Sie gewesen sind.

Die Plattform visualisiert Ihre Bewegungen als interaktive Karten mit Heatmaps, Routenlinien und Fog-of-War-Überlagerungen. Integrierte Statistiken zeigen besuchte Länder, erkundete Städte und die zurückgelegte Gesamtstrecke, während Reise-Tools es Ihnen ermöglichen, Reisen mit Fotos und Notizen zu versehen. Die Standortfreigabe für Familien mit individuellen Datenschutzkontrollen macht es für den Haushaltseinsatz geeignet. Das Selbst-Hosting hält sensible Standortdaten vollständig auf Ihrer eigenen Infrastruktur, fern von Google und anderen Drittanbietern.