Joomla mit Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Leistungsstarkes Open-Source-CMS zum Erstellen von dynamischen Websites, Portalen und Webanwendungen mit mehrsprachiger UnterstÃ¼tzung.
WÃ¤hlen Sie einen VPS-Plan fÃ¼r Joomla
Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit Joomla erstellen kÃ¶nnen
Joomla ist ein ausgereiftes Open-Source-Content-Management-System mit Ã¼ber 100 Millionen Downloads, das alles von persÃ¶nlichen Blogs und Community-Portalen bis hin zu Unternehmensanwendungen und Regierungswebsites betreibt. Seine fortschrittliche Benutzerverwaltung, die integrierte mehrsprachige UnterstÃ¼tzung fÃ¼r Ã¼ber 75 Sprachen und Tausende von Erweiterungen machen es zu einer der flexibelsten verfÃ¼gbaren CMS-Plattformen.
Joomla auf Ihrem eigenen VPS selbst zu hosten, bietet Ihnen dedizierte Ressourcen, volle Kontrolle Ã¼ber die PHP- und MySQL-Konfiguration und keine Shared-Hosting-EinschrÃ¤nkungen â€“ so skaliert Ihre Website mit Ihrem Publikum, ohne unvorhersehbare Leistung oder Kosten pro Besucher.
Wichtige Funktionen von Joomla
Integrierte Mehrsprachigkeit
Verwalten Sie Inhalte in Ã¼ber 75 Sprachen nativ â€” keine Plugins von Drittanbietern erforderlich, was es ideal fÃ¼r internationale Unternehmen und Organisationen macht.
Erweiterte Zugriffskontrolle
Definieren Sie granulare Berechtigungen mit mehreren Benutzergruppen und Zugriffsebenen, sodass Sie genau steuern kÃ¶nnen, wer Inhalte erstellen, bearbeiten oder verÃ¶ffentlichen kann.
Tausende von Erweiterungen
Erweitern Sie Joomla mit Templates, Komponenten, Modulen und Plugins aus dem Joomla Extensions Directory, um jede FunktionalitÃ¤t hinzuzufÃ¼gen, die Ihre Website benÃ¶tigt.
Integrierte SEO-Tools
Generieren Sie benutzerfreundliche URLs, Meta-Beschreibungen und Sitemaps sofort, um das Suchmaschinen-Ranking ohne zusÃ¤tzliche Plugins zu verbessern.
Inhaltsversionierung
Verfolgen Sie jede Ã„nderung an Artikeln und stellen Sie jede frÃ¼here Version wieder her, wodurch Ihre Inhalte vor versehentlichen Bearbeitungen oder unerwÃ¼nschten Ãœberarbeitungen geschÃ¼tzt werden.
Warum Sie Joomla auf Hostinger ausfÃ¼hren sollten
Mit 1 Klick verÃ¶ffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen
SchÃ¼tzen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ãœberwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container kÃ¶nnen zentral ausgefÃ¼hrt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mÃ¼helos bereitstellen, aktualisieren und Ã¼berwachen.
Mit 1 Klick verÃ¶ffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen
SchÃ¼tzen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ãœberwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container kÃ¶nnen zentral ausgefÃ¼hrt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mÃ¼helos bereitstellen, aktualisieren und Ã¼berwachen.
Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen kÃ¶nnen
Ich bin unglaublich zufrieden mit dem VPS Hosting von Hostinger! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos lÃ¤uft. Wann immer ich Hilfe benÃ¶tigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger lÃ¤uft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persÃ¶nlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so ðŸš€
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfÃ¤ltig.
Vielen Dank an Carla fÃ¼r die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er funktioniert einfach immer. Er ist immer schnell und stabil. Nie ausgefallen, nie abgestÃ¼rzt.
Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich groÃŸartigen VPS-Konfigurationen und PreisplÃ¤nen.