Joomla ist ein ausgereiftes Open-Source-Content-Management-System mit Ã¼ber 100 Millionen Downloads, das alles von persÃ¶nlichen Blogs und Community-Portalen bis hin zu Unternehmensanwendungen und Regierungswebsites betreibt. Seine fortschrittliche Benutzerverwaltung, die integrierte mehrsprachige UnterstÃ¼tzung fÃ¼r Ã¼ber 75 Sprachen und Tausende von Erweiterungen machen es zu einer der flexibelsten verfÃ¼gbaren CMS-Plattformen.

Joomla auf Ihrem eigenen VPS selbst zu hosten, bietet Ihnen dedizierte Ressourcen, volle Kontrolle Ã¼ber die PHP- und MySQL-Konfiguration und keine Shared-Hosting-EinschrÃ¤nkungen â€“ so skaliert Ihre Website mit Ihrem Publikum, ohne unvorhersehbare Leistung oder Kosten pro Besucher.