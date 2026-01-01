Dashy ist ein selbst gehostetes persönliches Dashboard, das Ihnen eine schöne, anpassbare Startseite für all Ihre Dienste, Anwendungen und Lesezeichen bietet. Mit Hunderten von integrierten Symbolen, einem umfangreichen Widget-Ökosystem und einem visuellen Konfigurationseditor können Sie eine maßgeschneiderte Oberfläche erstellen, ohne YAML-Dateien bearbeiten zu müssen. Echtzeit-Statusprüfungen überwachen Ihre Dienste kontinuierlich, sodass Sie immer wissen, was läuft und verfügbar ist.

Das Selbst-Hosting von Dashy auf Ihrem VPS bedeutet, dass Ihr Dashboard rund um die Uhr von jedem Gerät aus verfügbar ist und alle Konfigurationsdaten unter Ihrer Kontrolle liegen. Es gibt keine Abonnementgebühren, keine Nutzungseinschränkungen und keinen Zugriff Dritter auf Ihre Infrastrukturtopologie – nur einen schnellen, privaten Zugangspunkt zu allem, was Sie betreiben.