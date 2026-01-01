Dashy per Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Hochgradig anpassbares selbst gehostetes Dashboard zum Organisieren all Ihrer Dienste, Lesezeichen und Widgets an einem Ort.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit Dashy erstellen können
Dashy ist ein selbst gehostetes persönliches Dashboard, das Ihnen eine schöne, anpassbare Startseite für all Ihre Dienste, Anwendungen und Lesezeichen bietet. Mit Hunderten von integrierten Symbolen, einem umfangreichen Widget-Ökosystem und einem visuellen Konfigurationseditor können Sie eine maßgeschneiderte Oberfläche erstellen, ohne YAML-Dateien bearbeiten zu müssen. Echtzeit-Statusprüfungen überwachen Ihre Dienste kontinuierlich, sodass Sie immer wissen, was läuft und verfügbar ist.
Das Selbst-Hosting von Dashy auf Ihrem VPS bedeutet, dass Ihr Dashboard rund um die Uhr von jedem Gerät aus verfügbar ist und alle Konfigurationsdaten unter Ihrer Kontrolle liegen. Es gibt keine Abonnementgebühren, keine Nutzungseinschränkungen und keinen Zugriff Dritter auf Ihre Infrastrukturtopologie – nur einen schnellen, privaten Zugangspunkt zu allem, was Sie betreiben.
Wichtige Funktionen von Dashy
Service-Status-Überwachung
Überprüft kontinuierlich, ob Ihre Dienste online sind, und zeigt Live-Statusindikatoren an, damit Sie Ausfälle auf einen Blick erkennen können.
Visueller Konfigurationseditor
Bearbeiten Sie Ihr Dashboard-Layout, Abschnitte und Elemente über eine Point-and-Click-Oberfläche, ohne YAML-Konfigurationsdateien zu berühren.
Reichhaltiges Widget-Ökosystem
Fügen Sie Wettervorhersagen, RSS-Feeds, Systemstatistiken, Uhren und Dutzende weiterer Widgets hinzu, um das Dashboard in eine Informationszentrale zu verwandeln.
Umfassende Icon-Bibliothek
Enthält über 400 vorkonfigurierte Dienstsymbole und unterstützt benutzerdefinierte Symbole, wodurch Ihr Dashboard visuell konsistent und einfach zu navigieren bleibt.
Mehrseitige Unterstützung
Organisieren Sie Dienste über mehrere Seiten und Abschnitte hinweg, sodass eine große Anzahl von Anwendungen praktisch und übersichtlich verwaltet werden kann.
Warum Sie Dashy auf Hostinger ausführen sollten
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit dem VPS Hosting von Hostinger! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er funktioniert einfach immer. Er ist immer schnell und stabil. Nie ausgefallen, nie abgestürzt.
Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich großartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.