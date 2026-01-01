Marimo in einer Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Reaktives Python-Notebook mit automatischer Zellneuausführung, SQL-Unterstützung und git-freundlichem reinem Python-Dateiformat.
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Was Sie mit Marimo erstellen können
Marimo ist ein Python-Notebook der nächsten Generation, das die Probleme des versteckten Zustands traditioneller Jupyter-Notebooks eliminiert. Es verfolgt automatisch Abhängigkeiten zwischen Zellen und führt nachgelagerte Zellen reaktiv erneut aus, wenn sich Werte ändern, sodass Ihr Notebook immer den aktuellen Zustand der Daten widerspiegelt. Notebooks werden als einfache .py-Dateien gespeichert – vollständig versionskontrollierbar, in Pull-Requests überprüfbar und als Standard-Python-Skripte ausführbar oder als eigenständige Web-Apps bereitstellbar.
Das Selbst-Hosting von Marimo auf Ihrem VPS bietet Ihrem Team eine persistente, ständig verfügbare Notebook-Umgebung, die von jedem Browser aus zugänglich ist, mit vorinstalliertem SQL-Support zum Abfragen von Datenbanken auf demselben Server und tokenbasierter Authentifizierung, um die Analyse privat zu halten.
Wichtige Funktionen von Marimo
Reaktive Ausführung
Zellen werden automatisch neu ausgeführt, wenn sich ihre Abhängigkeiten ändern, was veraltete Zustandsfehler beseitigt, die herkömmliche Notizbücher unzuverlässig machen.
Git-freundliches Format
Notebooks werden als reine Python-Dateien gespeichert, wodurch sie vergleichbar, in PRs überprüfbar und über die Befehlszeile ausführbar sind.
Integrierte SQL-Unterstützung
Datenbanken und Dataframes mit SQL direkt in Notebooks abfragen, ohne zusätzliche Bibliotheken oder Konfiguration.
Interaktive UI-Elemente
Fügen Sie Schieberegler, Dropdowns, Tabellen und andere interaktive Widgets hinzu, um Analyse-Notebooks in teilbare Web-Apps zu verwandeln.
Moderner Editor
Autovervollständigung, Formatierung, Fehlerhervorhebung und ein Dataframe-Viewer machen das Schreiben und Debuggen von Python schneller.
Warum Sie Marimo auf Hostinger ausführen sollten
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können
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Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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