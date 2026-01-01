LimeSurvey als Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Professionelle Online-Umfrageplattform zum Erstellen von Fragebögen und Sammeln von Daten.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit LimeSurvey erstellen können
LimeSurvey ist eine führende Open-Source-Umfrageplattform, die es Forschern, Unternehmen und Institutionen ermöglicht, professionelle Online-Fragebögen zu erstellen. Sie unterstützt über 80 Sprachen, erweiterte Verzweigungslogik, Teilnehmerverwaltung und umfassende Datenexportoptionen, einschließlich SPSS- und Excel-Formaten.
Mit seinen umfangreichen Fragetypen, der individuellen Gestaltung und der Plugin-Architektur bietet LimeSurvey Umfragefunktionen auf Unternehmensniveau ohne Abonnementgebühren. Diese Vorlage enthält MariaDB für zuverlässige Datenspeicherung, Redis für schnelles Session-Management und Traefik HTTPS-Routing für sichere Umfrageeinreichungen.
Wichtige Funktionen von LimeSurvey
Erweiterte Fragetypen
Wählen Sie aus über 28 Fragetypen, darunter Matrix-, Ranking-, Dateiupload- und gleichungsbasierte Fragen, für jedes Umfrageszenario.
Verzweigungslogik
Erstellen Sie dynamische Umfragen, die Fragen basierend auf vorherigen Antworten ein- oder ausblenden, mithilfe eines leistungsstarken Ausdrucksmanagers.
Mehrsprachige Umfragen
Erstellen Sie Umfragen in über 80 Sprachen mit automatischer Unterstützung für Text von rechts nach links für eine wirklich globale Datenerfassung.
Datenexport & Analyse
Exportieren Sie Ergebnisse in die Formate SPSS, R, Excel und CSV mit integrierten Statistik-, Diagramm- und Kreuztabellentools.
Teilnehmerverwaltung
Verfolgen Sie Befragte mit tokenbasiertem Zugriff, senden Sie Erinnerungen und kontrollieren Sie Quoten für eine präzise Umfrageverwaltung.
Warum Sie LimeSurvey auf Hostinger ausführen sollten
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit dem VPS Hosting von Hostinger! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀
Endlich ein VPS Hosting-Anbieter, der alles richtig macht! Günstige Preise. Ausgezeichnetes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Nahtlose Backups. Guter Support. Zuverlässig. Macht einen absolut soliden Eindruck.
Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er funktioniert einfach immer. Er ist immer schnell und stabil. Nie ausgefallen, nie abgestürzt.
Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich großartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.