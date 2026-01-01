LimeSurvey ist eine führende Open-Source-Umfrageplattform, die es Forschern, Unternehmen und Institutionen ermöglicht, professionelle Online-Fragebögen zu erstellen. Sie unterstützt über 80 Sprachen, erweiterte Verzweigungslogik, Teilnehmerverwaltung und umfassende Datenexportoptionen, einschließlich SPSS- und Excel-Formaten.

Mit seinen umfangreichen Fragetypen, der individuellen Gestaltung und der Plugin-Architektur bietet LimeSurvey Umfragefunktionen auf Unternehmensniveau ohne Abonnementgebühren. Diese Vorlage enthält MariaDB für zuverlässige Datenspeicherung, Redis für schnelles Session-Management und Traefik HTTPS-Routing für sichere Umfrageeinreichungen.