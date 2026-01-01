Apache Kvrocks mit einem Klick installieren.
Festplattenbasierte Redis-Protokoll-Schlüssel-Wert-Datenbank, die wesentlich mehr Daten pro Gigabyte RAM speichert als In-Memory-Redis.
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Was Sie mit Apache Kvrocks erstellen können
Apache Kvrocks ist eine verteilte NoSQL-Schlüssel-Wert-Datenbank, die das Redis RESP-Protokoll spricht, aber Daten über RocksDB auf der Festplatte speichert, anstatt den gesamten Datensatz im Arbeitsspeicher zu halten. Das Ergebnis ist ein Drop-in-Ziel für jeden Redis-Client, das dramatisch größere Datensätze auf derselben Hardware speichern kann, ideal für Workloads, bei denen In-Memory-Redis zu teuer wird.
Kvrocks unterstützt alle wichtigen Redis-Datentypen, Namespaces mit mandantenbezogenen Tokens, asynchrone Binlog-Replikation, Redis Sentinel für Failover und einen zentral verwalteten Clustermodus. Das Selbst-Hosting von Kvrocks auf einem VPS bietet Anwendungen einen persistenten Redis-kompatiblen Speicher mit voller Kontrolle über RocksDB-Tuning, Komprimierung und Speicherlayout, ohne die Kosten eines Managed Service.
Wichtige Funktionen von Apache Kvrocks
Redis-Protokoll-kompatibel
Funktioniert mit jeder Redis-Client-Bibliothek, indem es das Standard-RESP-Protokoll auf Port 6666 spricht — Strings, Hashes, Listen, Sets, sortierte Sets, Streams und Bitmaps verhalten sich alle wie Redis.
Festplattenbasierter Speicher
Die RocksDB-Engine speichert den gesamten Datensatz auf der Festplatte, sodass die Kapazität mit dem Speicher statt mit dem RAM skaliert und oft zigmal mehr Daten pro VPS enthält als Redis.
Namensräume mit Tokens
Multi-Tenant-Namespace-Unterstützung weist jeder logischen Datenbank ein separates Token zu, sodass eine einzelne Kvrocks-Instanz sicher über Anwendungen hinweg geteilt werden kann.
Asynchrone Replikation
Die MySQL-Binlog-Replikation überträgt Schreibvorgänge an Replikate zur Leseskalierung, Sicherung und Notfallwiederherstellung, ohne den primären Server zu stören.
Cluster und Sentinel
Nativer Redis-Clustermodus und Redis-Sentinel-Kompatibilität ermöglichen horizontales Sharding und automatisches Failover unter Verwendung bestehender Redis-Tools.
Warum Sie Apache Kvrocks auf Hostinger ausführen sollten
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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