Apache Kvrocks ist eine verteilte NoSQL-Schlüssel-Wert-Datenbank, die das Redis RESP-Protokoll spricht, aber Daten über RocksDB auf der Festplatte speichert, anstatt den gesamten Datensatz im Arbeitsspeicher zu halten. Das Ergebnis ist ein Drop-in-Ziel für jeden Redis-Client, das dramatisch größere Datensätze auf derselben Hardware speichern kann, ideal für Workloads, bei denen In-Memory-Redis zu teuer wird.

Kvrocks unterstützt alle wichtigen Redis-Datentypen, Namespaces mit mandantenbezogenen Tokens, asynchrone Binlog-Replikation, Redis Sentinel für Failover und einen zentral verwalteten Clustermodus. Das Selbst-Hosting von Kvrocks auf einem VPS bietet Anwendungen einen persistenten Redis-kompatiblen Speicher mit voller Kontrolle über RocksDB-Tuning, Komprimierung und Speicherlayout, ohne die Kosten eines Managed Service.