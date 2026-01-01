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Was Sie mit Apache Kvrocks erstellen können

Apache Kvrocks ist eine verteilte NoSQL-Schlüssel-Wert-Datenbank, die das Redis RESP-Protokoll spricht, aber Daten über RocksDB auf der Festplatte speichert, anstatt den gesamten Datensatz im Arbeitsspeicher zu halten. Das Ergebnis ist ein Drop-in-Ziel für jeden Redis-Client, das dramatisch größere Datensätze auf derselben Hardware speichern kann, ideal für Workloads, bei denen In-Memory-Redis zu teuer wird.

Kvrocks unterstützt alle wichtigen Redis-Datentypen, Namespaces mit mandantenbezogenen Tokens, asynchrone Binlog-Replikation, Redis Sentinel für Failover und einen zentral verwalteten Clustermodus. Das Selbst-Hosting von Kvrocks auf einem VPS bietet Anwendungen einen persistenten Redis-kompatiblen Speicher mit voller Kontrolle über RocksDB-Tuning, Komprimierung und Speicherlayout, ohne die Kosten eines Managed Service.

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Was Sie mit {name} erstellen können

Wichtige Funktionen von Apache Kvrocks

Redis-Protokoll-kompatibel

Funktioniert mit jeder Redis-Client-Bibliothek, indem es das Standard-RESP-Protokoll auf Port 6666 spricht — Strings, Hashes, Listen, Sets, sortierte Sets, Streams und Bitmaps verhalten sich alle wie Redis.

Festplattenbasierter Speicher

Die RocksDB-Engine speichert den gesamten Datensatz auf der Festplatte, sodass die Kapazität mit dem Speicher statt mit dem RAM skaliert und oft zigmal mehr Daten pro VPS enthält als Redis.

Namensräume mit Tokens

Multi-Tenant-Namespace-Unterstützung weist jeder logischen Datenbank ein separates Token zu, sodass eine einzelne Kvrocks-Instanz sicher über Anwendungen hinweg geteilt werden kann.

Asynchrone Replikation

Die MySQL-Binlog-Replikation überträgt Schreibvorgänge an Replikate zur Leseskalierung, Sicherung und Notfallwiederherstellung, ohne den primären Server zu stören.

Cluster und Sentinel

Nativer Redis-Clustermodus und Redis-Sentinel-Kompatibilität ermöglichen horizontales Sharding und automatisches Failover unter Verwendung bestehender Redis-Tools.

Warum Sie Apache Kvrocks auf Hostinger ausführen sollten

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Ich bin unglaublich zufrieden mit dem VPS Hosting von Hostinger! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.

Maxim Shishkin
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Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀

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