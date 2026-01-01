Koel ist eine selbst gehostete Musik-Streaming-Anwendung, die Ihnen ein Spotify-ähnliches Hörerlebnis für Ihre eigene Musiksammlung bietet. Basierend auf Laravel und Vue.js ermöglicht sie reaktionsschnelle Audiowiedergabe, Bibliotheksverwaltung und Wiedergabelistenerstellung vollständig im Browser – auf jedem Gerät, ohne eine App installieren zu müssen.

Im Gegensatz zu Cloud-Streaming-Diensten speichert Koel Ihre Musik auf Ihrem eigenen Server, ohne Abonnements, ohne Inhaltsbeschränkungen und ohne Daten, die mit Dritten geteilt werden. Laden Sie Dateien direkt über die Weboberfläche hoch oder weisen Sie Koel auf ein bestehendes Musikverzeichnis hin, und es übernimmt die Metadatenanalyse, das Abrufen von Album-Covern und die Bibliotheksorganisation automatisch.