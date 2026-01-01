Chroma ist eine Open-Source-Embedding-Datenbank, die speziell für KI-Anwendungen entwickelt wurde, die hochdimensionale Vektor-Embeddings speichern, indizieren und abfragen müssen. Sie lässt sich nativ in LangChain, LlamaIndex und das OpenAI SDK integrieren und ist somit der schnellste Weg, um jeder Anwendung semantische Such- und Retrieval-Augmented Generation (RAG)-Funktionen hinzuzufügen, ohne eine benutzerdefinierte Vektorinfrastruktur aufbauen zu müssen.

Das Selbst-Hosting von Chroma auf Ihrem VPS hält Ihre Embeddings, Dokumentendaten und Abfragemuster unter Ihrer Kontrolle, ohne Preis pro Abfrage und mit der Flexibilität, Ressourcen anzupassen, wenn Ihre Sammlung wächst.