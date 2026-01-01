Chroma mit Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Open-Source Vektordatenbank für KI-Anwendungen, semantische Suche und Retrieval-Augmented-Generation-Pipelines.
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Was Sie mit Chroma erstellen können
Chroma ist eine Open-Source-Embedding-Datenbank, die speziell für KI-Anwendungen entwickelt wurde, die hochdimensionale Vektor-Embeddings speichern, indizieren und abfragen müssen. Sie lässt sich nativ in LangChain, LlamaIndex und das OpenAI SDK integrieren und ist somit der schnellste Weg, um jeder Anwendung semantische Such- und Retrieval-Augmented Generation (RAG)-Funktionen hinzuzufügen, ohne eine benutzerdefinierte Vektorinfrastruktur aufbauen zu müssen.
Das Selbst-Hosting von Chroma auf Ihrem VPS hält Ihre Embeddings, Dokumentendaten und Abfragemuster unter Ihrer Kontrolle, ohne Preis pro Abfrage und mit der Flexibilität, Ressourcen anzupassen, wenn Ihre Sammlung wächst.
Wichtige Funktionen von Chroma
RAG-Pipeline bereit
Konzipiert als Abrufebene für LLM-Anwendungen, damit Sie Modellantworten in Ihren eigenen Dokumenten mit minimalem Integrationsaufwand fundieren können.
Framework-Integrationen
Native Unterstützung für LangChain, LlamaIndex und das OpenAI SDK bedeutet, dass Ihr bestehender KI-Code mit nur wenigen Konfigurationszeilen eine Verbindung zu Chroma herstellt.
Metadatenfilterung
Kombinieren Sie die Vektorähnlichkeitssuche mit strukturierten Metadatenfiltern, um Ergebnisse nach Datum, Kategorie oder einem beliebigen benutzerdefinierten Attribut ohne Nachbearbeitung einzugrenzen.
Mehrere Distanzmetriken
Wählen Sie je Sammlung Kosinus-Ähnlichkeit, L2-Distanz oder inneres Produkt, passend zur Metrik, mit der Ihr Einbettungsmodell trainiert wurde, für präzise Ergebnisse.
Persistenter Speicher
Embeddings und Indizes überleben Neustarts und Updates, sodass Ihre Wissensdatenbank intakt bleibt, ohne Dokumente nach jeder Bereitstellungsänderung erneut aufnehmen zu müssen.
Warum Sie Chroma auf Hostinger ausführen sollten
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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