Neko ist ein selbst gehosteter virtueller Browser, der eine Live-Browsersitzung über WebRTC streamt, sodass mehrere Benutzer sie gleichzeitig ansehen und steuern können. Ursprünglich für Watch-Partys entwickelt, hat es sich zu einer vielseitigen Remote-Browser-Plattform entwickelt, die Firefox, Chromium und andere Engines mit persistenter Profilspeicherung unterstützt.

Das Hosten von Neko auf Ihrem eigenen VPS gibt Ihnen die Kontrolle darüber, wer auf die Sitzung zugreifen kann, schützt Ihre private IP-Adresse und stellt die erforderliche Upload-Bandbreite bereit, um reibungslos an jeden verbundenen Zuschauer zu streamen, ohne auf Screen-Sharing-Dienste von Drittanbietern angewiesen zu sein.