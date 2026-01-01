Neko mit Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Selbstgehosteter virtueller Browser, der eine gemeinsame Sitzung in Echtzeit über WebRTC an mehrere Benutzer streamt.
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Was Sie mit Neko erstellen können
Neko ist ein selbst gehosteter virtueller Browser, der eine Live-Browsersitzung über WebRTC streamt, sodass mehrere Benutzer sie gleichzeitig ansehen und steuern können. Ursprünglich für Watch-Partys entwickelt, hat es sich zu einer vielseitigen Remote-Browser-Plattform entwickelt, die Firefox, Chromium und andere Engines mit persistenter Profilspeicherung unterstützt.
Das Hosten von Neko auf Ihrem eigenen VPS gibt Ihnen die Kontrolle darüber, wer auf die Sitzung zugreifen kann, schützt Ihre private IP-Adresse und stellt die erforderliche Upload-Bandbreite bereit, um reibungslos an jeden verbundenen Zuschauer zu streamen, ohne auf Screen-Sharing-Dienste von Drittanbietern angewiesen zu sein.
Wichtige Funktionen von Neko
Echtzeit WebRTC Streaming
Streaming mit extrem niedriger Latenz lässt die Interaktion mit dem Remote-Browser so reaktionsschnell anfühlen wie lokales Browsing, selbst für mehrere gleichzeitige Betrachter.
Mehrbenutzersteuerung
Mehrere Benutzer können sich die Cursorsteuerung und Tastatureingabe in derselben Sitzung teilen, wobei visuelle Indikatoren die Cursorposition jedes Teilnehmers anzeigen.
Rollenbasierter Zugriff
Admin- und Mitgliederrollen ermöglichen es Ihnen, die Kontrolle spontan zu gewähren oder zu entziehen, wodurch sensible Vorgänge geschützt bleiben und gleichzeitig kollaboratives Browsen ermöglicht wird.
Persistentes Browserprofil
Browsereinstellungen, Lesezeichen und Sitzungsdaten werden in einem benannten Volume gespeichert, damit Ihr virtueller Browser nach Neustarts genau dort weitermacht, wo er aufgehört hat.
Flexible Browser-Engines
Wählen Sie aus Firefox, Chromium, ungoogled-chromium und anderen Varianten, die Ihren Anforderungen an Datenschutz, Kompatibilität oder Funktionen entsprechen.
Warum Sie Neko auf Hostinger ausführen sollten
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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