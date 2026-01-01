EdgeDB mit einer Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Graph-relationale Datenbank der nÃ¤chsten Generation, aufgebaut auf PostgreSQL, mit einer modernen Abfragesprache und einem intuitiven Datenmodell.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit EdgeDB erstellen kÃ¶nnen
EdgeDB ist eine Open-Source-Datenbank, die das relationale Paradigma neu interpretiert. Basierend auf der bewÃ¤hrten PostgreSQL-Engine fÃ¼hrt sie ein reichhaltiges objektrelationales Datenmodell, Schema-Vererbung und EdgeQL ein â€“ eine Abfragesprache, die ausdrucksstÃ¤rker und sicherer als SQL ist. Entwickler profitieren von berechneten Eigenschaften, Link-Eigenschaften und integrierten Migrationstools, die die manuelle Schemaverwaltung Ã¼berflÃ¼ssig machen.
Das Selbst-Hosting von EdgeDB auf Ihrem eigenen VPS gibt Ihnen die volle Kontrolle Ã¼ber Datenbankkonfiguration, Ressourcenzuweisung und Datenresidenz. Sie kÃ¶nnen PostgreSQL-Einstellungen an Ihre Arbeitslast anpassen, benutzerdefinierte Backup-Strategien implementieren und sich in Ihre Infrastruktur integrieren, ohne die EinschrÃ¤nkungen verwalteter Datenbankdienste.
Wichtige Funktionen von EdgeDB
EdgeQL Abfragesprache
Eine moderne Alternative zu SQL mit intuitiver Syntax, zusammensetzbaren AusdrÃ¼cken und leistungsstarker Objektgraphen-Traversierung, die komplexe Multi-Join-Abfragen eliminiert.
Objektrelationales Modell
Definieren Sie Schemata mithilfe von Objekttypen mit Vererbung und berechneten Eigenschaften, um die Impedanzfehlanpassung zwischen Anwendungscode und Datenbankschicht zu reduzieren.
Automatische Migrationen
Generieren und anwenden Sie Schema-Migrationen automatisch aus Ihren Schema-Definitionen, wodurch handgeschriebene ALTER TABLE-Skripte und Migrationsdrift entfallen.
Web-VerwaltungsoberflÃ¤che
Integrierte browserbasierte OberflÃ¤che zur Schema-Erkundung, interaktiven Abfragen und Datenvisualisierung, ohne die Installation zusÃ¤tzlicher Tools.
Typsichere Client-Bibliotheken
Offizielle Abfrage-Builder fÃ¼r TypeScript, Python und Go generieren vollstÃ¤ndig typsicheren Datenbankzugriffscode direkt aus Ihrem EdgeDB-Schema.
Warum Sie EdgeDB auf Hostinger ausfÃ¼hren sollten
Mit 1 Klick verÃ¶ffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen
SchÃ¼tzen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ãœberwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container kÃ¶nnen zentral ausgefÃ¼hrt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mÃ¼helos bereitstellen, aktualisieren und Ã¼berwachen.
Mit 1 Klick verÃ¶ffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen kÃ¶nnen
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Vielen Dank an Carla fÃ¼r die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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