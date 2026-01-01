EdgeDB ist eine Open-Source-Datenbank, die das relationale Paradigma neu interpretiert. Basierend auf der bewÃ¤hrten PostgreSQL-Engine fÃ¼hrt sie ein reichhaltiges objektrelationales Datenmodell, Schema-Vererbung und EdgeQL ein â€“ eine Abfragesprache, die ausdrucksstÃ¤rker und sicherer als SQL ist. Entwickler profitieren von berechneten Eigenschaften, Link-Eigenschaften und integrierten Migrationstools, die die manuelle Schemaverwaltung Ã¼berflÃ¼ssig machen.

Das Selbst-Hosting von EdgeDB auf Ihrem eigenen VPS gibt Ihnen die volle Kontrolle Ã¼ber Datenbankkonfiguration, Ressourcenzuweisung und Datenresidenz. Sie kÃ¶nnen PostgreSQL-Einstellungen an Ihre Arbeitslast anpassen, benutzerdefinierte Backup-Strategien implementieren und sich in Ihre Infrastruktur integrieren, ohne die EinschrÃ¤nkungen verwalteter Datenbankdienste.