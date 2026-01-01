Gramps Web mit einer Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Selbstgehostete Genealogie-Plattform zum Erstellen, Erforschen und Teilen von StammbÃ¤umen von jedem Browser aus.
WÃ¤hlen Sie einen VPS-Plan fÃ¼r Gramps Web
Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit Gramps Web erstellen kÃ¶nnen
Gramps Web ist die kollaborative WeboberflÃ¤che fÃ¼r Gramps, die meistgenutzte Open-Source-Genealogieplattform. Es verwandelt Ihre private Stammbaumdatenbank in eine Multi-User-Webanwendung â€“ von jedem Browser aus zugÃ¤nglich â€“ komplett mit interaktiven Diagrammen, Karten, Volltextsuche und DNA-Analysetools. Im Gegensatz zu Cloud-Genealogiediensten, die Ihre Familiengeschichtsdaten monetarisieren, lÃ¤uft Gramps Web vollstÃ¤ndig auf Ihrem eigenen VPS, wodurch jede Vorfahrenaufzeichnung, jedes Dokument und jedes Foto unter Ihrer vollstÃ¤ndigen Kontrolle bleibt.
Gramps Web verwendet das native Datenbankformat von Gramps, sodass vorhandene Desktop-Gramps-Daten direkt importiert werden und Ã¼ber die WeboberflÃ¤che vorgenommene Ã„nderungen mit der Desktop-App synchronisiert werden. Der erste Benutzer, der sich registriert, wird zum Stammbaumbesitzer und Administrator.
Wichtige Funktionen von Gramps Web
Interaktive FamilienstammbÃ¤ume
FÃ¤cherdiagramme, Stammbaumansichten, NachkommenbÃ¤ume und Zeitachsenvisualisierungen bieten unterschiedliche Perspektiven auf Ihre Familiengeschichte im Browser.
Volltextsuche
Suchen Sie sofort nach jeder Person, jedem Ort, jedem Ereignis, jeder Quelle und jeder Notiz in Ihrem Stammbaum â€” einschlieÃŸlich des Inhalts in angehÃ¤ngten Dokumenten und Medien.
Desktop-Synchronisierung
Verwendet das native Gramps-Datenbankformat fÃ¼r die bidirektionale Synchronisierung mit der Gramps-Desktop-App, damit Web- und Desktop-Bearbeitungen synchron bleiben.
Mehrbenutzer-Zusammenarbeit
Laden Sie Familienmitglieder mit rollenbasierten Berechtigungen ein â€“ Redakteure kÃ¶nnen DatensÃ¤tze hinzufÃ¼gen, wÃ¤hrend Betrachter nur stÃ¶bern kÃ¶nnen, wodurch Ihre Daten organisiert bleiben.
DNA-Analysewerkzeuge
Chromosomen-Browser, Visualisierung gemeinsamer DNA-Segmente und Kit-Verwaltung zur Integration genetischer Genealogiedaten neben traditionellen Aufzeichnungen.
Warum Sie Gramps Web auf Hostinger ausfÃ¼hren sollten
Mit 1 Klick verÃ¶ffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen
SchÃ¼tzen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ãœberwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container kÃ¶nnen zentral ausgefÃ¼hrt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mÃ¼helos bereitstellen, aktualisieren und Ã¼berwachen.
Mit 1 Klick verÃ¶ffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen
SchÃ¼tzen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ãœberwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container kÃ¶nnen zentral ausgefÃ¼hrt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mÃ¼helos bereitstellen, aktualisieren und Ã¼berwachen.
Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen kÃ¶nnen
Ich bin unglaublich zufrieden mit dem VPS Hosting von Hostinger! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos lÃ¤uft. Wann immer ich Hilfe benÃ¶tigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger lÃ¤uft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persÃ¶nlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so ðŸš€
Endlich ein VPS Hosting-Anbieter, der alles richtig macht! GÃ¼nstige Preise. Ausgezeichnetes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Nahtlose Backups. Guter Support. ZuverlÃ¤ssig. Macht einen absolut soliden Eindruck.
Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfÃ¤ltig.
Vielen Dank an Carla fÃ¼r die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er funktioniert einfach immer. Er ist immer schnell und stabil. Nie ausgefallen, nie abgestÃ¼rzt.
Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich groÃŸartigen VPS-Konfigurationen und PreisplÃ¤nen.