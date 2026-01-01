Gramps Web ist die kollaborative WeboberflÃ¤che fÃ¼r Gramps, die meistgenutzte Open-Source-Genealogieplattform. Es verwandelt Ihre private Stammbaumdatenbank in eine Multi-User-Webanwendung â€“ von jedem Browser aus zugÃ¤nglich â€“ komplett mit interaktiven Diagrammen, Karten, Volltextsuche und DNA-Analysetools. Im Gegensatz zu Cloud-Genealogiediensten, die Ihre Familiengeschichtsdaten monetarisieren, lÃ¤uft Gramps Web vollstÃ¤ndig auf Ihrem eigenen VPS, wodurch jede Vorfahrenaufzeichnung, jedes Dokument und jedes Foto unter Ihrer vollstÃ¤ndigen Kontrolle bleibt.

Gramps Web verwendet das native Datenbankformat von Gramps, sodass vorhandene Desktop-Gramps-Daten direkt importiert werden und Ã¼ber die WeboberflÃ¤che vorgenommene Ã„nderungen mit der Desktop-App synchronisiert werden. Der erste Benutzer, der sich registriert, wird zum Stammbaumbesitzer und Administrator.