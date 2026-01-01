bolt.diy mit einem Klick installieren.
Open-Source-KI-Programmierassistent, mit dem Sie Full-Stack-Anwendungen direkt in Ihrem Browser erstellen, ausführen und bereitstellen können.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit bolt.diy erstellen können
bolt.diy ist ein Open-Source-Fork von bolt.new, der die Full-Stack-KI-gestützte Entwicklung auf Ihre eigene Infrastruktur bringt. Es kombiniert einen browserbasierten Editor mit einer integrierten Laufzeitumgebung, sodass Sie in einfacher Sprache beschreiben können, was Sie erstellen möchten, und ein LLM vollständige Anwendungen – Frontend, Backend und Konfiguration inbegriffen – generieren, ausführen und iterieren lässt.
Im Gegensatz zu cloudbasierten KI-Codierungstools bedeutet das Selbst-Hosting von bolt.diy, dass Ihr Code, Ihre Prompts und API-Schlüssel auf Ihrem VPS bleiben. Sie verbinden die LLM-Anbieter, die Sie bereits nutzen – OpenAI, Anthropic, Groq, Google Gemini, lokale Ollama-Modelle und mehr – sodass Sie nie an einen einzelnen Anbieter oder eine Abonnementstufe gebunden sind.
Wichtige Funktionen von bolt.diy
Multi-Anbieter LLM-Unterstützung
Verbinden Sie OpenAI, Anthropic, Groq, Google Gemini, Ollama, OpenRouter, xAI und 15+ weitere Anbieter über eine einzige Oberfläche.
Full-Stack-Codegenerierung
Generieren Sie vollständige Anwendungen mit funktionierendem Frontend, Backend und Konfigurationsdateien – nicht nur Code-Snippets.
Ausführung im Browser
Generierten Code direkt im Browser ausführen und in der Vorschau anzeigen, ohne die Oberfläche zu verlassen oder eine lokale Entwicklungsumgebung einzurichten.
Bringen Sie Ihre eigenen API-Schlüssel mit
Verwenden Sie Ihre bestehenden Anbieter-Zugangsdaten, damit Sie nur für das bezahlen, was Sie nutzen, ohne Plattformaufschlag oder Abonnementstufe.
Open Source und selbst gehostet
Alle Prompts, generierter Code und Anmeldeinformationen bleiben auf Ihrem VPS — es werden keine Daten mit einer Drittanbieter-SaaS-Plattform geteilt.
Warum Sie bolt.diy auf Hostinger ausführen sollten
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit dem VPS Hosting von Hostinger! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er funktioniert einfach immer. Er ist immer schnell und stabil. Nie ausgefallen, nie abgestürzt.
Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich großartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.