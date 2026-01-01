Posterizarr ist ein Open-Source-Automatisierungstool, das schöne, textlose Poster, Hintergründe und Titelkarten für Ihre Plex-, Jellyfin- oder Emby-Bibliothek erstellt. Es ruft Artwork von Fanart.tv, TMDB, TVDB, Plex und IMDb ab und wendet dann Ihre eigenen Overlays, Schriftarten und Textregeln an, damit jeder Film, jede Serie und jede Staffel in der gesamten Bibliothek einheitlich aussieht.

Das Selbst-Hosting von Posterizarr auf einem VPS bietet die nötige stabile Betriebszeit und dedizierte Bandbreite für die unbeaufsichtigte Massengenerierung von Artworks für Tausende von Elementen. Die enthaltene Web-Benutzeroberfläche ermöglicht es Ihnen, Einstellungen zu verwalten, den Fortschritt zu überwachen und Läufe über den Browser auszulösen, während Integrationen mit Tautulli, Sonarr und Radarr dafür sorgen, dass neue Veröffentlichungen sofort nach dem Hinzufügen zu Ihrer Bibliothek perfekt aussehen.