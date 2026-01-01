Posterizarr mit Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Automatischer Poster-Generator für Plex, Jellyfin und Emby, der Artwork von TMDB, Fanart und TVDB abruft und überlagert.
Wählen Sie einen VPS-Plan für Posterizarr
Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit Posterizarr erstellen können
Posterizarr ist ein Open-Source-Automatisierungstool, das schöne, textlose Poster, Hintergründe und Titelkarten für Ihre Plex-, Jellyfin- oder Emby-Bibliothek erstellt. Es ruft Artwork von Fanart.tv, TMDB, TVDB, Plex und IMDb ab und wendet dann Ihre eigenen Overlays, Schriftarten und Textregeln an, damit jeder Film, jede Serie und jede Staffel in der gesamten Bibliothek einheitlich aussieht.
Das Selbst-Hosting von Posterizarr auf einem VPS bietet die nötige stabile Betriebszeit und dedizierte Bandbreite für die unbeaufsichtigte Massengenerierung von Artworks für Tausende von Elementen. Die enthaltene Web-Benutzeroberfläche ermöglicht es Ihnen, Einstellungen zu verwalten, den Fortschritt zu überwachen und Läufe über den Browser auszulösen, während Integrationen mit Tautulli, Sonarr und Radarr dafür sorgen, dass neue Veröffentlichungen sofort nach dem Hinzufügen zu Ihrer Bibliothek perfekt aussehen.
Wichtige Funktionen von Posterizarr
Volle Web-UI
Einstellungen verwalten, Aktivitäten überwachen und Poster-Läufe über eine moderne Browser-Oberfläche auslösen, anstatt JSON-Dateien manuell zu bearbeiten.
Plex, Jellyfin, Emby
Erzeugt Artwork für alle drei großen Medienserver und schreibt Assets in einer Kometa-kompatiblen Ordnerstruktur zur Portabilität.
Kunstwerk aus mehreren Quellen
Ruft Bilder von Fanart.tv, TMDB, TVDB, Plex und IMDb ab, damit jeder Titel hochauflösende, textlose Quellgrafiken findet.
Benutzerdefinierte Overlays und Text
Wenden Sie Ihre eigenen Schriftarten, Farben, Verläufe und Textregeln an, um einen einheitlichen Plakatstil für Filme, Serien und Staffeln zu erstellen.
Arr-Stack-Integration
Trigger werden automatisch von Tautulli, Sonarr und Radarr ausgelöst, sodass neue Veröffentlichungen passende Poster erhalten, sobald sie hinzugefügt werden.
Sicherung und manuelle Bestände
Dedizierte Volumes für Asset-Backups und manuell kuratierte Kunstwerke schützen benutzerdefinierte Poster bei Neuinstallationen und Updates.
Warum Sie Posterizarr auf Hostinger ausführen sollten
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit dem VPS Hosting von Hostinger! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀
Endlich ein VPS Hosting-Anbieter, der alles richtig macht! Günstige Preise. Ausgezeichnetes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Nahtlose Backups. Guter Support. Zuverlässig. Macht einen absolut soliden Eindruck.
Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er funktioniert einfach immer. Er ist immer schnell und stabil. Nie ausgefallen, nie abgestürzt.
Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich großartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.