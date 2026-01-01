JupyterLab ist der moderne Nachfolger von Jupyter Notebook und bietet eine flexible, mehrteilige Oberfläche, die interaktive Notebooks, ein Terminal, einen Code-Editor, einen Dateibrowser und Ausgabebetrachter in einem browserbasierten Arbeitsbereich vereint. Es unterstützt über 40 Sprach-Kernel und lässt sich mit Git, Datenbanken und Cloud-Speicher über ein umfangreiches Erweiterungs-Ökosystem integrieren.

Das Hosten von JupyterLab auf einem VPS bietet Datenwissenschaftlern und Forschern dedizierte Rechenressourcen ohne Ausführungszeitbeschränkungen, Speicherlimits und Sitzungsrücksetzungen. Ihre installierten Pakete, konfigurierten Umgebungen und zwischengespeicherten Datensätze bleiben zwischen den Sitzungen erhalten, wodurch der ständige Neuinstallationszyklus entfällt, der bei Cloud-Notebook-Diensten üblich ist.