DVinyl ist ein Open-Source-Sammlungsmanager, der für Liebhaber physischer Medien entwickelt wurde, die ein einziges, anpassbares Zuhause für ihre Vinyls, CDs, Kassetten, Bücher, Comics, Blu-rays, DVDs und Videospiele wünschen. Es ruft umfangreiche Metadaten und Cover-Art von Discogs, Hardcover, TMDB und IGDB ab, schätzt dann den Marktwert von Musikveröffentlichungen, damit Sammler verfolgen können, was ihre Regale tatsächlich wert sind.

Das Selbst-Hosting von DVinyl auf Ihrem eigenen VPS hält Ihr gesamtes Sammlungsverzeichnis, Standort-Tags und Wunschlistendaten unter Ihrer Kontrolle, anstatt in einer Drittanbieter-App oder Tabellenkalkulation eingeschlossen zu sein. Die gebündelte MongoDB-Datenbank stellt sicher, dass Ihr Katalog über Updates hinweg erhalten bleibt, und ein privates Authentifizierungssystem ermöglicht es Ihnen, alleine zu stöbern oder eine schreibgeschützte Ansicht mit Freunden zu teilen.