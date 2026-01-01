Bludit als Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Einfaches, schnelles und sicheres Flat-File-CMS für persönliche Blogs und kleine Websites, ohne Datenbank erforderlich.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit Bludit erstellen können
Bludit ist ein quelloffenes Flat-File-Content-Management-System, das jeden Beitrag, jede Seite und jede Einstellung als Markdown- und JSON-Dateien auf der Festplatte speichert. Da es weder MySQL, PostgreSQL noch eine andere Datenbank benötigt, ist der gesamte Stack leichter, schneller zu sichern und einfacher zwischen Servern zu migrieren als herkömmliche PHP-CMS.
Das Selbst-Hosting von Bludit auf einem VPS gibt Bloggern und Besitzern kleiner Websites die volle Kontrolle über ihre Inhalte und Themes, ohne Hosting-Gebühren von Drittanbietern und ohne Plattformbindung. Beiträge können über ein browserbasiertes Admin-Panel oder direkt im Dateisystem bearbeitet werden, und das Projekt wird mit einem integrierten Bildmanager, einem Plugin-System und modernen, anpassbaren Themes geliefert.
Wichtige Funktionen von Bludit
Keine Datenbank erforderlich
Speichert alle Inhalte in flachen Markdown- und JSON-Dateien, sodass Bereitstellung, Sicherung und Versionskontrolle so einfach sind wie das Kopieren eines Ordners.
Markdown-Veröffentlichung
Schreiben Sie Beiträge und Seiten in Markdown mit einem browserbasierten Editor, der Entwürfe, geplante Veröffentlichungen und Kategorien unterstützt.
Themes und Plugins
Passen Sie das Aussehen mit integrierten modernen Themes an und erweitern Sie die Funktionalität durch ein Plugin-System, ohne den Kerncode zu berühren.
Integrierter Bildmanager
Bilder aus einer in das Admin-Panel integrierten Medienbibliothek hochladen, organisieren und einbetten, ohne externe Speicherdienste zu nutzen.
Mehrbenutzerrollen
Laden Sie Redakteure und Autoren mit unterschiedlichen Berechtigungen ein, damit mehrere Mitwirkende veröffentlichen können, ohne ein einziges Konto teilen zu müssen.
Warum Sie Bludit auf Hostinger ausführen sollten
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
Mit 1 Klick veröffentlichen
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können
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Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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