CyberChef ist ein leistungsstarkes, webbasiertes Tool zur Datenmanipulation, entwickelt vom GCHQ, das über 300 integrierte Operationen für Verschlüsselung, Kodierung, Komprimierung, Hashing und Datenformatkonvertierung bietet – alles über eine intuitive Drag-and-Drop-Oberfläche. Das einzigartige Rezept-System ermöglicht es Ihnen, mehrere Operationen zu wiederverwendbaren, teilbaren Workflows zu verketten, während die „Magic“-Funktion Kodierungsarten automatisch erkennt, um die Analyse zu beschleunigen.

Da CyberChef alles clientseitig in Ihrem Browser verarbeitet, verlassen sensible Daten niemals Ihr Gerät. Das Selbst-Hosten Ihrer eigenen Instanz auf einem VPS stellt sicher, dass sie für Ihr Team immer verfügbar ist, nur innerhalb Ihrer Infrastruktur zugänglich und unabhängig von öffentlich gehosteten Versionen – entscheidend für Sicherheitsoperationen und Incident-Response-Workflows, die vertrauliche Daten verarbeiten.