CyberChef als Ein-Klick-Installation bereitstellen.
GCHQs "Cyber Swiss Army Knife" mit über 300 Operationen für Kodierung, Verschlüsselung und Datenanalyse im Browser.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit CyberChef erstellen können
CyberChef ist ein leistungsstarkes, webbasiertes Tool zur Datenmanipulation, entwickelt vom GCHQ, das über 300 integrierte Operationen für Verschlüsselung, Kodierung, Komprimierung, Hashing und Datenformatkonvertierung bietet – alles über eine intuitive Drag-and-Drop-Oberfläche. Das einzigartige Rezept-System ermöglicht es Ihnen, mehrere Operationen zu wiederverwendbaren, teilbaren Workflows zu verketten, während die „Magic“-Funktion Kodierungsarten automatisch erkennt, um die Analyse zu beschleunigen.
Da CyberChef alles clientseitig in Ihrem Browser verarbeitet, verlassen sensible Daten niemals Ihr Gerät. Das Selbst-Hosten Ihrer eigenen Instanz auf einem VPS stellt sicher, dass sie für Ihr Team immer verfügbar ist, nur innerhalb Ihrer Infrastruktur zugänglich und unabhängig von öffentlich gehosteten Versionen – entscheidend für Sicherheitsoperationen und Incident-Response-Workflows, die vertrauliche Daten verarbeiten.
Wichtige Funktionen von CyberChef
300+ integrierte Operationen
Umfasst Base64, AES, SHA-Hashing, Regex, IP-Parsing, Komprimierung und Dutzende weiterer Datentransformationsoperationen, ohne eine einzige Zeile Code schreiben zu müssen.
Rezeptverkettung
Verketten Sie mehrere Operationen zu wiederverwendbaren Rezepten, die über eine URL gespeichert und geteilt werden können, was wiederholbare und dokumentierte Daten-Transformations-Workflows ermöglicht.
Clientseitige Verarbeitung
Alle Operationen laufen vollständig im Browser ab — Daten verlassen niemals Ihr Gerät, was sie sicher für sensible Sicherheitsuntersuchungen und vertrauliche Analysen macht.
Magische Auto-Erkennung
Die Magic-Operation identifiziert automatisch unbekannte Kodierungsschemata und schlägt die richtigen Operationen zu deren Dekodierung vor, wodurch Triage und Analyse beschleunigt werden.
Breakpoint-Debugging
Durchlaufen Sie Rezepte mit Haltepunkten, um Zwischen-Datenzustände zu überprüfen und Fehler in komplexen mehrstufigen Transformationspipelines zu beheben.
Warum Sie CyberChef auf Hostinger ausführen sollten
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit dem VPS Hosting von Hostinger! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀
Endlich ein VPS Hosting-Anbieter, der alles richtig macht! Günstige Preise. Ausgezeichnetes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Nahtlose Backups. Guter Support. Zuverlässig. Macht einen absolut soliden Eindruck.
Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er funktioniert einfach immer. Er ist immer schnell und stabil. Nie ausgefallen, nie abgestürzt.
Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich großartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.