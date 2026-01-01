DumbDrop als Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Minimalistischer Drag-and-Drop-Datei-Uploader, der Dateien direkt in einen Ordner ablegt – keine Datenbank, keine Konten, kein Aufwand.
Wählen Sie einen VPS-Plan für DumbDrop
Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit DumbDrop erstellen können
DumbDrop ist eine bewusst minimalistische Datei-Upload-Anwendung von DumbWare.io, die auf der Idee basiert, dass das Teilen von Dateien mit einem Server kein Kontosystem, keinen Objektspeicher und kein Cloud-Abonnement erfordern sollte. Die Benutzeroberfläche ist eine einzige Drop-Zone – ziehen Sie Dateien hinein, und sie landen auf der Festplatte in einem konfigurierten Upload-Verzeichnis, das Sie vollständig kontrollieren.
Trotz der geringen Oberfläche bietet DumbDrop praktische Extras wie optionalen PIN-Schutz, Unterstützung für Verzeichnis-Uploads, konfigurierbare Größenbeschränkungen, Dateierweiterungsfilterung und Apprise-Benachrichtigungen. Das Selbst-Hosting auf einem VPS hält hochgeladene Dateien privat, eliminiert gebührenpflichtige Gigabyte-Übertragungen von Drittanbieterdiensten und bietet Ihnen einen zuverlässigen Übergabepunkt für Mitarbeiter, die keinen Shell- oder SFTP-Zugriff haben.
Wichtige Funktionen von DumbDrop
Drag-and-Drop-Uploads
Ziehen Sie eine Datei, mehrere Dateien oder einen ganzen Ordner auf die Seite, und die ursprüngliche Verzeichnisstruktur bleibt auf der Festplatte erhalten.
Keine Datenbank erforderlich
Hochgeladene Dateien werden direkt in ein gemountetes Verzeichnis geschrieben, sodass Backups eine einfache Ordnerkopie sind und es nichts zu migrieren gibt.
Optionaler PIN-Schutz
Legen Sie eine 4-10-stellige PIN fest, um Uploads auf freigegebenen Servern einzuschränken, ohne ein vollständiges Authentifizierungssystem einzurichten.
Apprise Benachrichtigungen
Lassen Sie sich über jeden von Apprise unterstützten Kanal benachrichtigen, jedes Mal, wenn eine neue Datei ankommt, mit anpassbaren Vorlagen für Dateinamen, Größe und Speichernutzung.
Dateiauflistung und Bereinigung
Aktivieren Sie den optionalen Dateibrowser, um hochgeladene Dateien direkt über die Weboberfläche herunterzuladen oder zu löschen, ohne SSH-Zugriff.
Erweiterungs- und Größenbeschränkungen
Beschränken Sie die akzeptierten Dateitypen und die maximale Upload-Größe, damit die Drop-Zone Ihren Verwendungszweck erfüllt.
Warum Sie DumbDrop auf Hostinger ausführen sollten
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit dem VPS Hosting von Hostinger! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀
Endlich ein VPS Hosting-Anbieter, der alles richtig macht! Günstige Preise. Ausgezeichnetes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Nahtlose Backups. Guter Support. Zuverlässig. Macht einen absolut soliden Eindruck.
Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er funktioniert einfach immer. Er ist immer schnell und stabil. Nie ausgefallen, nie abgestürzt.
Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich großartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.
Weitere Apps zur Bereitstellung entdecken
AList
Selbst gehosteter Dateilisten- und WebDAV-Server mit Unterstützung für über 30 Speicher-Backends
AnonUpload
AnonUpload ist eine sichere, anonyme Anwendung zum Teilen von Dateien ohne Datenbankanforderungen