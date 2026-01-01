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Minimalistischer Drag-and-Drop-Datei-Uploader, der Dateien direkt in einen Ordner ablegt – keine Datenbank, keine Konten, kein Aufwand.

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Alle Pläne werden im Voraus bezahlt. Die monatliche Rate entspricht dem Gesamtpreis des Plans geteilt durch die Anzahl der Monate in Ihrem Plan.

Was Sie mit DumbDrop erstellen können

DumbDrop ist eine bewusst minimalistische Datei-Upload-Anwendung von DumbWare.io, die auf der Idee basiert, dass das Teilen von Dateien mit einem Server kein Kontosystem, keinen Objektspeicher und kein Cloud-Abonnement erfordern sollte. Die Benutzeroberfläche ist eine einzige Drop-Zone – ziehen Sie Dateien hinein, und sie landen auf der Festplatte in einem konfigurierten Upload-Verzeichnis, das Sie vollständig kontrollieren.

Trotz der geringen Oberfläche bietet DumbDrop praktische Extras wie optionalen PIN-Schutz, Unterstützung für Verzeichnis-Uploads, konfigurierbare Größenbeschränkungen, Dateierweiterungsfilterung und Apprise-Benachrichtigungen. Das Selbst-Hosting auf einem VPS hält hochgeladene Dateien privat, eliminiert gebührenpflichtige Gigabyte-Übertragungen von Drittanbieterdiensten und bietet Ihnen einen zuverlässigen Übergabepunkt für Mitarbeiter, die keinen Shell- oder SFTP-Zugriff haben.

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Was Sie mit {name} erstellen können

Wichtige Funktionen von DumbDrop

Drag-and-Drop-Uploads

Ziehen Sie eine Datei, mehrere Dateien oder einen ganzen Ordner auf die Seite, und die ursprüngliche Verzeichnisstruktur bleibt auf der Festplatte erhalten.

Keine Datenbank erforderlich

Hochgeladene Dateien werden direkt in ein gemountetes Verzeichnis geschrieben, sodass Backups eine einfache Ordnerkopie sind und es nichts zu migrieren gibt.

Optionaler PIN-Schutz

Legen Sie eine 4-10-stellige PIN fest, um Uploads auf freigegebenen Servern einzuschränken, ohne ein vollständiges Authentifizierungssystem einzurichten.

Apprise Benachrichtigungen

Lassen Sie sich über jeden von Apprise unterstützten Kanal benachrichtigen, jedes Mal, wenn eine neue Datei ankommt, mit anpassbaren Vorlagen für Dateinamen, Größe und Speichernutzung.

Dateiauflistung und Bereinigung

Aktivieren Sie den optionalen Dateibrowser, um hochgeladene Dateien direkt über die Weboberfläche herunterzuladen oder zu löschen, ohne SSH-Zugriff.

Erweiterungs- und Größenbeschränkungen

Beschränken Sie die akzeptierten Dateitypen und die maximale Upload-Größe, damit die Drop-Zone Ihren Verwendungszweck erfüllt.

Warum Sie DumbDrop auf Hostinger ausführen sollten

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Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.

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Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.

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Gad Iradufasha
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Ich bin unglaublich zufrieden mit dem VPS Hosting von Hostinger! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.

Maxim Shishkin
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