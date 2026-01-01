GitIngest per Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Entwicklertool, das Git-Repositories in optimierte Textformate für die KI- und LLM-Analyse konvertiert.
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Was Sie mit GitIngest erstellen können
GitIngest überbrückt traditionelle Codebasen und KI-gestützte Entwicklungsworkflows, indem es ganze Git-Repositories in strukturierten, token-effizienten Text umwandelt, den Sprachmodelle effektiv verarbeiten können. Es extrahiert Code mit intelligenter Formatierung, berücksichtigt gitignore-Muster und liefert Schätzungen der Token-Anzahl, damit Entwickler API-Kosten planen können, bevor sie große Extrakte einreichen.
Das Self-Hosting von GitIngest stellt sicher, dass proprietärer Quellcode niemals externe Server passiert. Im Gegensatz zum öffentlichen Dienst unterliegt Ihre eigene Instanz keinen Ratenbegrenzungen, was eine unbegrenzte Repository-Verarbeitung für Teams mit hohem Bedarf an KI-gestützter Entwicklung ermöglicht.
Wichtige Funktionen von GitIngest
Repository-zu-LLM-Konvertierung
Wandelt ganze Git-Repositories in strukturierten Text um, optimiert für Sprachmodelle, wobei der Code-Kontext ohne manuelles Kopieren und Einfügen erhalten bleibt.
Token-Zählschätzung
Zeigt Token-Anzahlen und Extraktgrößenstatistiken an, bevor Sie sie an eine LLM-API übermitteln, und hilft so, die Kosten im Voraus abzuschätzen.
Unterstützung für private Repositories
Die GitHub-Integration für persönliche Zugriffstoken ermöglicht die sichere Verarbeitung von privaten und proprietären Repositorys.
Selektive Extraktion
Extrahieren Sie spezifische Verzeichnisse oder Module für eine fokussierte KI-Analyse, anstatt eine gesamte große Codebasis zu senden.
Intelligente Filterung
Schließt Binärdateien automatisch aus und berücksichtigt gitignore-Muster, um eine saubere, relevante Textausgabe zu erzeugen.
Warum Sie GitIngest auf Hostinger ausführen sollten
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit dem VPS Hosting von Hostinger! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich großartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.