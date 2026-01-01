Koillection ist eine selbst gehostete Sammlungsverwaltungsanwendung, mit der Sie alles katalogisieren können – Bücher, Schallplatten, Videospiele, Briefmarken, Sammelkarten oder jede andere Sammlung, die Sie pflegen. Im Gegensatz zu cloudbasierten Katalogisierungsdiensten läuft Koillection vollständig auf Ihrem eigenen Server, wodurch Ihre Sammlungsdaten privat und unter Ihrer vollständigen Kontrolle bleiben.

Basierend auf Symfony mit einer sauberen, responsiven Benutzeroberfläche unterstützt Koillection benutzerdefinierte Metadatenfelder und Web-Scraper, sodass Sie Elemente genau mit den Informationen anreichern können, die für Ihren Sammlungstyp wichtig sind. Eine vollständige REST-API ermöglicht die Integration mit externen Tools, und die Mehrsprachigkeit unterstützt standardmäßig über 11 Sprachen.