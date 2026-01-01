Local Deep Research ist ein quelloffener KI-Forschungsassistent mit über 7.200 GitHub-Sternen, der mehrstufige Forschungsworkflows auf Ihrer eigenen Infrastruktur ausführt. Er plant Abfragen, sammelt Quellen aus dem gesamten Web, geht Lücken nach und erstellt zitierte Berichte — das gleiche Muster wie kommerzielle Deep-Research-Produkte, aber mit voller Kontrolle darüber, welches Modell und welche Suchmaschinen die Arbeit erledigen.

Diese Bereitstellung verbindet Local Deep Research mit Ihrem bevorzugten Cloud-LLM-Anbieter — OpenRouter, OpenAI, Anthropic oder jedem OpenAI-kompatiblen Endpunkt — und wird mit SearXNG als datenschutzfreundlichem Such-Backend geliefert, sodass Forschungsanfragen und aggregierte Quellen auf Ihrem VPS verbleiben, während die Modellinferenz gegen den von Ihnen gewählten Frontier-Anbieter läuft.