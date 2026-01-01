Lokale Tiefenforschung mit Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Selbstgehosteter KI-Forschungsassistent, der iterative Tiefenforschungsworkflows mithilfe von Cloud-LLM-Anbietern ausführt.
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Was Sie mit Local Deep Research erstellen können
Local Deep Research ist ein quelloffener KI-Forschungsassistent mit über 7.200 GitHub-Sternen, der mehrstufige Forschungsworkflows auf Ihrer eigenen Infrastruktur ausführt. Er plant Abfragen, sammelt Quellen aus dem gesamten Web, geht Lücken nach und erstellt zitierte Berichte — das gleiche Muster wie kommerzielle Deep-Research-Produkte, aber mit voller Kontrolle darüber, welches Modell und welche Suchmaschinen die Arbeit erledigen.
Diese Bereitstellung verbindet Local Deep Research mit Ihrem bevorzugten Cloud-LLM-Anbieter — OpenRouter, OpenAI, Anthropic oder jedem OpenAI-kompatiblen Endpunkt — und wird mit SearXNG als datenschutzfreundlichem Such-Backend geliefert, sodass Forschungsanfragen und aggregierte Quellen auf Ihrem VPS verbleiben, während die Modellinferenz gegen den von Ihnen gewählten Frontier-Anbieter läuft.
Wichtige Funktionen von Local Deep Research
Iterative tiefgehende Forschung
Plant Abfragen, verfolgt Lücken nach und fasst Quellen in strukturierte Berichte mit Zitaten zusammen, anstatt einmaliger Antworten.
Cloud-LLM-Anbieter
Funktioniert mit OpenRouter, OpenAI, Anthropic und jedem OpenAI-kompatiblen Endpunkt — wechseln Sie Anbieter und Modelle über die Web-Benutzeroberfläche, ohne den Container neu starten zu müssen.
Privates Such-Backend
Wird mit SearXNG geliefert, sodass Suchanfragen von Dutzenden von Suchmaschinen aggregiert werden, ohne sie kommerziellen Trackern auszusetzen.
Ihre Daten bleiben bei Ihnen
Forschungsverlauf, generierte Berichte und Konfiguration befinden sich auf Ihrem VPS – nur Modellinferenzaufrufe verlassen den Server, verschlüsselt auf dem Weg zu Ihrem ausgewählten Anbieter.
Angeführte, exportierbare Berichte
Jeder Anspruch ist mit seiner Quelle verknüpft, sodass Berichte überprüft, verifiziert und für die weitere Verwendung exportiert werden können.
Webbasierte Konfiguration
Modellanbieter, API-Schlüssel und Sucheinstellungen werden über die integrierte Einstellungsseite verwaltet – keine Bearbeitung von Konfigurationsdateien auf dem Server.
Warum Sie Local Deep Research auf Hostinger ausführen sollten
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit dem VPS Hosting von Hostinger! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich großartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.