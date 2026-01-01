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Leichte HomeKit-Brücke, die Nicht-Apple-Smart-Home-Geräte über Plugins mit Siri und der Apple Home App verbindet.

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1 Gbit/s Netzwerkgeschwindigkeit
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Alle Pläne werden im Voraus bezahlt. Die monatliche Rate entspricht dem Gesamtpreis des Plans geteilt durch die Anzahl der Monate in Ihrem Plan.

Was Sie mit Homebridge erstellen können

Homebridge ist ein schlanker Node.js-Server, der die iOS HomeKit API emuliert und die Siri-Steuerung sowie die Integration in die Home-App für Tausende von Geräten ermöglicht, die Apples Ökosystem nicht nativ unterstützen. Mit über 2.000 von der Community entwickelten Plugins verbindet es smarte Beleuchtung, Thermostate, Kameras und Sicherheitssysteme von Marken wie Ring, Nest, TP-Link und Tuya zu einem einheitlichen HomeKit-Erlebnis.

Der Betrieb von Homebridge auf einem VPS gewährleistet eine 24/7 Verfügbarkeit für Ihre HomeKit-Automatisierungen, unabhängig von lokalen Strom- oder Netzwerkbedingungen, mit persistenter Plugin-Konfiguration und zuverlässigem Fernzugriff von überall auf der Welt.

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Was Sie mit {name} erstellen können

Wichtige Funktionen von Homebridge

Über 2.000 Geräte-Plugins

Community-Plugins decken praktisch jede Smart-Home-Marke und jedes Protokoll ab, sodass Sie jedes Gerät zu HomeKit hinzufügen können, ohne die Hardware zu ersetzen.

Web-Konfigurations-UI

Homebridge Config UI X bietet eine browserbasierte Oberfläche zum Installieren von Plugins, Verwalten von Geräten und Anzeigen von Protokollen ohne Befehlszeilenzugriff.

Child Bridge-Modus

Isolieren Sie Plugins in separate untergeordnete Bridges, um zu verhindern, dass ein fehlerhaftes Plugin Ihr gesamtes HomeKit-Setup lahmlegt.

Automatische Plugin-Updates

Plugins direkt über die Weboberfläche entdecken, installieren und aktualisieren, um Geräteintegrationen ohne manuelle SSH-Sitzungen auf dem neuesten Stand zu halten.

Sicherung und Wiederherstellung

Integrierte Sicherungsfunktion schützt Ihre Plugin-Konfigurationen und HomeKit-Kopplungsdaten vor versehentlichem Verlust.

Warum Sie Homebridge auf Hostinger ausführen sollten

Mit 1 Klick veröffentlichen

Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.

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Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können

Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.

Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können

Integrierter Docker-Manager

Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.

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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können

Gad Iradufasha
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Ich bin unglaublich zufrieden mit dem VPS Hosting von Hostinger! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.

Maxim Shishkin
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Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀

Noel
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Endlich ein VPS Hosting-Anbieter, der alles richtig macht! Günstige Preise. Ausgezeichnetes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Nahtlose Backups. Guter Support. Zuverlässig. Macht einen absolut soliden Eindruck.

Omkar
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.

Sylvain
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Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.

Herriman
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Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er funktioniert einfach immer. Er ist immer schnell und stabil. Nie ausgefallen, nie abgestürzt.

Martin K
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Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich großartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.

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