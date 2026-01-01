Rundeck mit Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Open-Source-Runbook-Automatisierung, die Skripte und Workflows für jedes Team in Self-Service-Vorgänge umwandelt.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit Rundeck erstellen können
Rundeck ist die Open-Source-Runbook-Automatisierungs-Engine, die von PagerDuty gepflegt wird. Sie wandelt operative Skripte, Ad-hoc-Befehle und komplexe mehrstufige Prozeduren in versionierte Jobs um, die jedes Teammitglied sicher über eine Web-Benutzeroberfläche, API oder Chat-Integration ausführen kann – ohne SSH-Schlüssel oder Produktionszugangsdaten herauszugeben.
Das Selbst-Hosting von Rundeck auf Ihrem eigenen VPS hält Job-Definitionen, Ausführungsverlauf und Knoten-Inventare unter Ihrer Kontrolle. Betriebs-, Support- und Bereitschaftsingenieure erhalten einen einzigen, überprüften Ort, um Bereitstellungen auszulösen, Dienste neu zu starten, Schlüssel zu rotieren und Vorfälle zu beheben – wodurch Stammeswissen in wiederverwendbare, berechtigungsgesteuerte Automatisierung umgewandelt wird.
Wichtige Funktionen von Rundeck
Selbstbedienungsaufgaben
Verpacken Sie Skripte und Shell-Befehle als parametrisierte Jobs, damit Nicht-Ingenieure gängige operative Aufgaben sicher über eine Web-Benutzeroberfläche ausführen können.
Rollenbasierter Zugriff
Granulare ACL-Richtlinien steuern, wer jeden Job, jedes Projekt und jeden Knoten lesen, ausführen, bearbeiten oder löschen kann – perfekt, um sicheren Zugriff zu delegieren.
Workflow-Orchestrierung
Verketten Sie Schritte über Hunderte von entfernten Knoten mit bedingter Logik, Fehlerbehandlungen und paralleler Ausführung in einem einzigen Workflow.
Prüfungs- und Ausführungsverlauf
Jeder Joblauf wird mit vollständiger Ausgabe, Parametern und dem Benutzer, der ihn ausgelöst hat, protokolliert, was Ihnen einen vollständigen operativen Audit-Trail bietet.
API und Webhooks
Lösen Sie Aufträge aus CI/CD-Pipelines, Überwachungsalarmen oder ChatOps mit einer vollständigen REST-API, Webhook-Empfängern und einem CLI-Client aus.
Plugin-Ökosystem
Erweitern Sie Rundeck mit integrierten und Community-Plugins für AWS, Ansible, Kubernetes, Slack, Jira und Dutzende anderer Integrationen.
Warum Sie Rundeck auf Hostinger ausführen sollten
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit dem VPS Hosting von Hostinger! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀
Endlich ein VPS Hosting-Anbieter, der alles richtig macht! Günstige Preise. Ausgezeichnetes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Nahtlose Backups. Guter Support. Zuverlässig. Macht einen absolut soliden Eindruck.
Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er funktioniert einfach immer. Er ist immer schnell und stabil. Nie ausgefallen, nie abgestürzt.
Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich großartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.