Rundeck ist die Open-Source-Runbook-Automatisierungs-Engine, die von PagerDuty gepflegt wird. Sie wandelt operative Skripte, Ad-hoc-Befehle und komplexe mehrstufige Prozeduren in versionierte Jobs um, die jedes Teammitglied sicher über eine Web-Benutzeroberfläche, API oder Chat-Integration ausführen kann – ohne SSH-Schlüssel oder Produktionszugangsdaten herauszugeben.

Das Selbst-Hosting von Rundeck auf Ihrem eigenen VPS hält Job-Definitionen, Ausführungsverlauf und Knoten-Inventare unter Ihrer Kontrolle. Betriebs-, Support- und Bereitschaftsingenieure erhalten einen einzigen, überprüften Ort, um Bereitstellungen auszulösen, Dienste neu zu starten, Schlüssel zu rotieren und Vorfälle zu beheben – wodurch Stammeswissen in wiederverwendbare, berechtigungsgesteuerte Automatisierung umgewandelt wird.