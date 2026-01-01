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Selbst gehostete E-Mail-API, die IMAP- und SMTP-Konten verbindet und sie als eine einheitliche REST-Schnittstelle bereitstellt.

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Alle Pläne werden im Voraus bezahlt. Die monatliche Rate entspricht dem Gesamtpreis des Plans geteilt durch die Anzahl der Monate in Ihrem Plan.

Was Sie mit EmailEngine erstellen können

EmailEngine ist ein selbst gehosteter Dienst, der sich mit IMAP- und SMTP-Postfächern verbindet – einschließlich Gmail, Outlook und jedem Standardanbieter – und alle E-Mail-Operationen über eine einzige REST-API bereitstellt. Anstatt Anwendungscode zu schreiben, der direkt IMAP spricht, registrieren Entwickler E-Mail-Konten bei EmailEngine und können dann E-Mails über saubere HTTP-Endpunkte senden, empfangen, suchen und synchronisieren.

Das Selbst-Hosting von EmailEngine auf Ihrem eigenen VPS hält E-Mail-Kontodaten und Nachrichtendaten innerhalb Ihrer eigenen Infrastruktur. EmailEngine übernimmt die Wiederverbindung, die Verschlüsselung von Anmeldeinformationen und die Webhook-Zustellung, sodass sich der Anwendungscode auf die Geschäftslogik konzentriert und nicht auf die Handhabung von E-Mail-Protokollen. Eine 14-tägige Testversion ist enthalten; für die weitere Nutzung im Produktivbetrieb ist eine Lizenz erforderlich.

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Was Sie mit {name} erstellen können

Wichtige Funktionen von EmailEngine

Einheitliche E-Mail REST API

Greifen Sie auf alle IMAP- und SMTP-Operationen — senden, empfangen, suchen, synchronisieren — über einen einzigen HTTP-Endpunkt zu, unabhängig vom E-Mail-Anbieter.

Multi-Konto-Verwaltung

Registrieren Sie mehrere E-Mail-Konten von jedem Anbieter und verwalten Sie alle Posteingänge über eine konsistente API ohne anbieterspezifische Integrationsarbeit.

Webhook-Ereignisübermittlung

Erhalten Sie Echtzeit-HTTP-Benachrichtigungen, wenn neue E-Mails eintreffen, Nachrichten gelesen werden oder sich der Postfachstatus ändert, ohne Abfragen.

Anmeldeinformationen-Verschlüsselung

Alle gespeicherten E-Mail-Kontopasswörter und OAuth-Tokens werden mithilfe des Master-Geheimschlüssels verschlüsselt, den Sie bei der Bereitstellung konfigurieren.

SMTP-Einreichungs-Proxy

Senden Sie E-Mails im Namen registrierter Konten über einen integrierten SMTP-Proxy, ohne Rohdaten-Anmeldeinformationen an Sendedienste preiszugeben.

Warum Sie EmailEngine auf Hostinger ausführen sollten

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Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.

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Integrierter Docker-Manager

Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.

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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können

Gad Iradufasha
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Ich bin unglaublich zufrieden mit dem VPS Hosting von Hostinger! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.

Maxim Shishkin
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Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀

Noel
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Endlich ein VPS Hosting-Anbieter, der alles richtig macht! Günstige Preise. Ausgezeichnetes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Nahtlose Backups. Guter Support. Zuverlässig. Macht einen absolut soliden Eindruck.

Omkar
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.

Sylvain
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Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.

Herriman
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Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er funktioniert einfach immer. Er ist immer schnell und stabil. Nie ausgefallen, nie abgestürzt.

Martin K
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Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich großartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.

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