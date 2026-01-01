EmailEngine mit Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Selbst gehostete E-Mail-API, die IMAP- und SMTP-Konten verbindet und sie als eine einheitliche REST-Schnittstelle bereitstellt.
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Was Sie mit EmailEngine erstellen können
EmailEngine ist ein selbst gehosteter Dienst, der sich mit IMAP- und SMTP-Postfächern verbindet – einschließlich Gmail, Outlook und jedem Standardanbieter – und alle E-Mail-Operationen über eine einzige REST-API bereitstellt. Anstatt Anwendungscode zu schreiben, der direkt IMAP spricht, registrieren Entwickler E-Mail-Konten bei EmailEngine und können dann E-Mails über saubere HTTP-Endpunkte senden, empfangen, suchen und synchronisieren.
Das Selbst-Hosting von EmailEngine auf Ihrem eigenen VPS hält E-Mail-Kontodaten und Nachrichtendaten innerhalb Ihrer eigenen Infrastruktur. EmailEngine übernimmt die Wiederverbindung, die Verschlüsselung von Anmeldeinformationen und die Webhook-Zustellung, sodass sich der Anwendungscode auf die Geschäftslogik konzentriert und nicht auf die Handhabung von E-Mail-Protokollen. Eine 14-tägige Testversion ist enthalten; für die weitere Nutzung im Produktivbetrieb ist eine Lizenz erforderlich.
Wichtige Funktionen von EmailEngine
Einheitliche E-Mail REST API
Greifen Sie auf alle IMAP- und SMTP-Operationen — senden, empfangen, suchen, synchronisieren — über einen einzigen HTTP-Endpunkt zu, unabhängig vom E-Mail-Anbieter.
Multi-Konto-Verwaltung
Registrieren Sie mehrere E-Mail-Konten von jedem Anbieter und verwalten Sie alle Posteingänge über eine konsistente API ohne anbieterspezifische Integrationsarbeit.
Webhook-Ereignisübermittlung
Erhalten Sie Echtzeit-HTTP-Benachrichtigungen, wenn neue E-Mails eintreffen, Nachrichten gelesen werden oder sich der Postfachstatus ändert, ohne Abfragen.
Anmeldeinformationen-Verschlüsselung
Alle gespeicherten E-Mail-Kontopasswörter und OAuth-Tokens werden mithilfe des Master-Geheimschlüssels verschlüsselt, den Sie bei der Bereitstellung konfigurieren.
SMTP-Einreichungs-Proxy
Senden Sie E-Mails im Namen registrierter Konten über einen integrierten SMTP-Proxy, ohne Rohdaten-Anmeldeinformationen an Sendedienste preiszugeben.
Warum Sie EmailEngine auf Hostinger ausführen sollten
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können
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Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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