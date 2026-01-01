Kafbat Kafka UI mit Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Open-Source-Web-UI zur Verwaltung und Überwachung von Apache Kafka-Clustern, Nachfolger des beliebten Provectus kafka-ui Projekts.
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Was Sie mit Kafbat Kafka UI erstellen können
Kafbat Kafka UI ist ein kostenloses, quelloffenes Web-Dashboard zur Verwaltung von Apache Kafka-Clustern. Als gemeinschaftsgetriebener Nachfolger von Provectus kafka-ui bietet es eine ausgefeilte Oberfläche zur Inspektion von Brokern, Verwaltung von Topics, Durchsuchen von Nachrichten und Verfolgung der Consumer-Group-Latenz – alles ohne Befehlszeilentools. Die Multi-Cluster-Unterstützung ermöglicht es Ihnen, jede Kafka-Umgebung von einer einzigen Oberfläche aus zu verwalten.
Das Selbst-Hosting von Kafbat Kafka UI auf Ihrem eigenen VPS hält Ihre Nachrichtendaten und Cluster-Anmeldeinformationen vollständig innerhalb Ihrer Infrastruktur. Diese Vorlage bündelt einen Single-Node-Kafka-Broker, der im KRaft-Modus läuft (kein ZooKeeper erforderlich), und bietet Ihnen einen produktionsbereiten Kafka-Stack, der mit einem Klick einsatzbereit ist.
Wichtige Funktionen von Kafbat Kafka UI
Themenverwaltung
Themen erstellen, konfigurieren und löschen mit Echtzeit-Partitions- und Replikationseinstellungen, ohne die Kafka CLI zu verwenden.
Nachrichtenbrowser
Erkunden Sie Kafka-Nachrichten in JSON-, Klartext- oder Avro-Formaten mit CEL-basierter Filterung, um genau die Datensätze zu finden, die Sie benötigen.
Verbrauchergruppenüberwachung
Überwachen Sie Consumer-Gruppen-Offsets, Partitionszuweisungen und Verzögerungsmetriken, um Verarbeitungsengpässe zu erkennen, bevor sie nachgeschaltete Systeme beeinträchtigen.
Multi-Cluster-Support
Verbinden Sie mehrere Kafka-Cluster mit einem einzigen Dashboard und wechseln Sie sofort zwischen ihnen, um eine zentralisierte Übersicht über alle Umgebungen hinweg zu erhalten.
KRaft-Modus-Broker
Gebündelter Kafka-Broker läuft im KRaft-Modus — keine ZooKeeper-Abhängigkeit — vereinfacht die Bereitstellung und reduziert den Betriebsaufwand.
Warum Sie Kafbat Kafka UI auf Hostinger ausführen sollten
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können
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