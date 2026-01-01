Kafbat Kafka UI ist ein kostenloses, quelloffenes Web-Dashboard zur Verwaltung von Apache Kafka-Clustern. Als gemeinschaftsgetriebener Nachfolger von Provectus kafka-ui bietet es eine ausgefeilte Oberfläche zur Inspektion von Brokern, Verwaltung von Topics, Durchsuchen von Nachrichten und Verfolgung der Consumer-Group-Latenz – alles ohne Befehlszeilentools. Die Multi-Cluster-Unterstützung ermöglicht es Ihnen, jede Kafka-Umgebung von einer einzigen Oberfläche aus zu verwalten.

Das Selbst-Hosting von Kafbat Kafka UI auf Ihrem eigenen VPS hält Ihre Nachrichtendaten und Cluster-Anmeldeinformationen vollständig innerhalb Ihrer Infrastruktur. Diese Vorlage bündelt einen Single-Node-Kafka-Broker, der im KRaft-Modus läuft (kein ZooKeeper erforderlich), und bietet Ihnen einen produktionsbereiten Kafka-Stack, der mit einem Klick einsatzbereit ist.