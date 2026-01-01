Docmost mit einem Klick installieren.
Open-Source gemeinsame Wiki-Plattform mit Echtzeit-Bearbeitung, Diagrammen und Teambereichen.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit Docmost erstellen kÃ¶nnen
Docmost ist eine moderne Open-Source-Alternative zu Notion und Confluence, entwickelt fÃ¼r Teams, die kollaboratives Bearbeiten in Echtzeit benÃ¶tigen, ohne die datenschutzrelevanten Nachteile von Cloud-gehosteten Plattformen eingehen zu mÃ¼ssen. Mehrere Benutzer kÃ¶nnen dieselbe Seite gleichzeitig mit konfliktfreier Synchronisierung bearbeiten, wÃ¤hrend Bereiche eine klare Trennung zwischen Teams, Projekten oder Abteilungen bieten.
Das Selbst-Hosting von Docmost auf Ihrem VPS bedeutet, dass Ihre interne Dokumentation, architektonische Entscheidungen und sensible Wissensdatenbankinhalte Ihre Infrastruktur niemals verlassen. Die enthaltene PostgreSQL-Datenbank und der Redis-Cache liefern die Leistung und ZuverlÃ¤ssigkeit, die kollaboratives Bearbeiten erfordert. Ein persistenter Speicher schÃ¼tzt Ihre Dokumentation auch bei Updates.
Wichtige Funktionen von Docmost
Echtzeit-Co-Editing
Mehrere Teammitglieder kÃ¶nnen dieselbe Seite gleichzeitig mit konfliktfreier Synchronisierung bearbeiten, die sich sofort und natÃ¼rlich anfÃ¼hlt.
Integrierte Diagrammerstellung
Draw.io, Excalidraw und Mermaid sind direkt im Editor verfÃ¼gbar, sodass visuelle Dokumentation neben schriftlichem Inhalt bleibt.
Weltraumbasierte Organisation
Trennen Sie Inhalte nach Team, Projekt oder Abteilung mit individuellen Bereichen, jeder mit eigenen Mitgliedern und Berechtigungseinstellungen.
Granulare Berechtigungen
Benutzergruppen und seitenbasierte Zugriffskontrollen ermÃ¶glichen es Ihnen, die richtigen Inhalte mit den richtigen Personen in Ihrem gesamten Unternehmen zu teilen.
VollstÃ¤ndige Versionshistorie
Jede Ã„nderung wird aufgezeichnet, sodass Sie frÃ¼here Ãœberarbeitungen Ã¼berprÃ¼fen oder jederzeit eine frÃ¼here Version jeder Seite wiederherstellen kÃ¶nnen.
Warum Sie Docmost auf Hostinger ausfÃ¼hren sollten
Mit 1 Klick verÃ¶ffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen
SchÃ¼tzen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ãœberwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container kÃ¶nnen zentral ausgefÃ¼hrt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mÃ¼helos bereitstellen, aktualisieren und Ã¼berwachen.
Mit 1 Klick verÃ¶ffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
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Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container kÃ¶nnen zentral ausgefÃ¼hrt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mÃ¼helos bereitstellen, aktualisieren und Ã¼berwachen.
Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen kÃ¶nnen
Ich bin unglaublich zufrieden mit dem VPS Hosting von Hostinger! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos lÃ¤uft. Wann immer ich Hilfe benÃ¶tigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger lÃ¤uft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persÃ¶nlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so ðŸš€
Endlich ein VPS Hosting-Anbieter, der alles richtig macht! GÃ¼nstige Preise. Ausgezeichnetes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Nahtlose Backups. Guter Support. ZuverlÃ¤ssig. Macht einen absolut soliden Eindruck.
Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfÃ¤ltig.
Vielen Dank an Carla fÃ¼r die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er funktioniert einfach immer. Er ist immer schnell und stabil. Nie ausgefallen, nie abgestÃ¼rzt.
Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich groÃŸartigen VPS-Konfigurationen und PreisplÃ¤nen.