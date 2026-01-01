Lidarr mit Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Automatischer Musiksammlungsmanager, der Künstlerdiskografien überwacht und Downloads mit MusicBrainz-Metadaten organisiert.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit Lidarr erstellen können
Lidarr ist ein automatischer Musikbibliotheksmanager, der auf dem bewährten arr-Framework basiert. Er verfolgt Künstlerdiskografien, überwacht RSS-Feeds nach neuen Albumveröffentlichungen, löst Downloads über Ihren bevorzugten Client aus und organisiert alles in ordnungsgemäß getaggten und strukturierten Ordnern – alles ohne manuelles Eingreifen.
Der Betrieb von Lidarr auf einem VPS hält es 24/7 aktiv, wodurch sichergestellt wird, dass neue Veröffentlichungen sofort erfasst werden, selbst wenn Ihre Heimcomputer ausgeschaltet sind. Es integriert sich mit qBittorrent, SABnzbd, NZBGet und anderen Download-Clients und verbindet sich mit Plex, Jellyfin und Emby, um Ihre Musikserver-Bibliothek nach jedem Erwerb zu aktualisieren.
Wichtige Funktionen von Lidarr
Automatische Freigabeüberwachung
Verfolgen Sie jeden Künstler und laden Sie neue Alben, Singles und EPs automatisch herunter, sobald sie auf Ihren konfigurierten Indexern erscheinen.
Qualitätsprofil-Upgrades
Legen Sie bevorzugte Audioformate fest, und Lidarr ersetzt automatisch Dateien geringerer Qualität durch FLAC- oder höherbitratige Versionen, sobald diese verfügbar sind.
MusicBrainz Metadaten
Bereichern Sie Ihre Bibliothek mit präzisen Künstlernamen, Album-Covern, Veröffentlichungsdaten und Titellisten aus MusicBrainz.
Medienserver-Integration
Lösen Sie Plex-, Jellyfin- oder Emby-Bibliotheksscans automatisch aus, nachdem Downloads abgeschlossen sind, damit neue Musik sofort erscheint.
Diskografie-Verwaltung
Sehen Sie sich vollständige Künstlerkataloge an, markieren Sie gewünschte Alben und verfolgen Sie von einem einzigen Dashboard aus, welche Veröffentlichungen fehlen oder Qualitätsverbesserungen benötigen.
Warum Sie Lidarr auf Hostinger ausführen sollten
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit dem VPS Hosting von Hostinger! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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