Lidarr ist ein automatischer Musikbibliotheksmanager, der auf dem bewährten arr-Framework basiert. Er verfolgt Künstlerdiskografien, überwacht RSS-Feeds nach neuen Albumveröffentlichungen, löst Downloads über Ihren bevorzugten Client aus und organisiert alles in ordnungsgemäß getaggten und strukturierten Ordnern – alles ohne manuelles Eingreifen.

Der Betrieb von Lidarr auf einem VPS hält es 24/7 aktiv, wodurch sichergestellt wird, dass neue Veröffentlichungen sofort erfasst werden, selbst wenn Ihre Heimcomputer ausgeschaltet sind. Es integriert sich mit qBittorrent, SABnzbd, NZBGet und anderen Download-Clients und verbindet sich mit Plex, Jellyfin und Emby, um Ihre Musikserver-Bibliothek nach jedem Erwerb zu aktualisieren.