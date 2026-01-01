OpenObserve (O2) ist eine in Rust entwickelte Cloud-native Observability-Plattform, die Log-Management, Metrik-Monitoring, verteiltes Tracing und Echtzeit-Benutzerüberwachung in einer einzigen, schlanken Bereitstellung vereint. Durch die Verwendung von Parquet-Spaltenspeicher mit nativer S3-Unterstützung senkt es die Speicherkosten um bis zu das 140-fache im Vergleich zu Elasticsearch und bietet gleichzeitig eine vergleichbare oder bessere Abfrageleistung.

Im Gegensatz zu mehrkomponentigen Observability-Stacks, die separate Tools für Logs, Metriken und Traces erfordern, wird OpenObserve als einzelne Binärdatei mit einer eingebetteten Datenbank ausgeliefert. Das Selbst-Hosting auf einem VPS gibt Engineering- und Betriebsteams die vollständige Kontrolle über ihre Telemetriedaten — keine Pro-Sitz-Lizenzierung, keine Daten-Egress-Gebühren und kein Drittanbieterzugriff auf sensible Infrastrukturmetriken, Fehlerprotokolle oder Benutzersitzungsdaten.