CitrineOS ist ein Open-Source-Ladestationsmanagementsystem (CSMS) von LF Energy, das auf dem OCPP 2.0.1-Protokoll basiert und Abwärtskompatibilität zu OCPP 1.6 bietet. Der Server leitet WebSocket-Nachrichten von EV-Ladegeräten weiter, speichert Transaktionen und Konfigurationen in PostgreSQL mit PostGIS und stellt REST- und GraphQL-APIs über eine Hasura-Schicht für Betreiberintegrationen bereit.

Das Selbst-Hosting von CitrineOS auf Ihrem VPS hält die Stationstelemetrie, Fahrerautorisierungen und den Transaktionsverlauf unter Ihrer eigenen Kontrolle, anstatt in einer Anbieter-Cloud. Die Hasura GraphQL-Konsole ermöglicht es Ihnen, Ladestationsdaten direkt im Browser abzufragen und zu verwalten, während die OCPP WebSocket-Ports für den Anschluss von Ladegeräten offen bleiben.