Paymenter mit Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Open-Source-Plattform für Abrechnung und Abonnementverwaltung, entwickelt für Hosting-Unternehmen, mit Stripe-, PayPal- und automatischen Bereitstellungsintegrationen.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit Paymenter erstellen können
Paymenter ist eine Open-Source-Abrechnungsplattform, die speziell für Hosting-Unternehmen und Dienstleister entwickelt wurde, die eine professionelle Abonnementverwaltung ohne Transaktionsgebühren oder proprietäre Lizenzkosten benötigen. Sie deckt den gesamten Kundenlebenszyklus ab – von der Dienstbereitstellung über die Rechnungsstellung bis hin zur Zahlungseinziehung – mit nativen Integrationen für Stripe, PayPal, Pterodactyl, cPanel, Plesk und DirectAdmin. Auf Laravel aufgebaut und mit einem übersichtlichen Admin-Dashboard ausgestattet, bietet Paymenter Hosting-Unternehmen die Flexibilität, jeden Aspekt ihres Abrechnungserlebnisses anzupassen.
Paymenter auf Ihrem VPS selbst zu hosten bedeutet keine Transaktionsaufschläge, keine Kundenbeschränkungen und vollständige Kontrolle über die Plattform. MariaDB und Redis laufen lokal für schnelle Checkout-Erlebnisse und reaktionsschnelle Admin-Operationen, während die MIT-Lizenz es Ihnen ermöglicht, die Plattform an Ihr genaues Geschäftsmodell anzupassen und zu erweitern.
Wichtige Funktionen von Paymenter
Abonnementverwaltung
Verwalten Sie wiederkehrende Abrechnungen mit flexiblen Zyklen, automatischen Verlängerungserinnerungen und anteiliger Abrechnung, damit Kunden stets präzise für die von ihnen genutzten Dienste abgerechnet werden.
Automatische Bereitstellung
Neue Serviceaufträge stellen automatisch Ressourcen über Pterodactyl-, cPanel-, Plesk- oder DirectAdmin-Integrationen bereit, wodurch die manuelle Einrichtung zwischen Zahlung und Bereitstellung entfällt.
Mehrere Zahlungsgateways
Akzeptieren Sie Zahlungen über Stripe, PayPal und Mollie sofort und bieten Sie Kunden die bevorzugten Zahlungsoptionen ohne individuelle Integrationsarbeit.
Kunden-Self-Service-Portal
Kunden verwalten ihre eigenen Dienste, Rechnungen und Kontodaten über ein gebrandetes Portal, wodurch das Volumen der Support-Tickets für routinemäßige Abrechnungsfragen reduziert wird.
Erweiterbares Plugin-System
Fügen Sie benutzerdefinierte Integrationen, Zahlungsgateways und Bereitstellungsmodule über die Plugin-Architektur hinzu, ohne den Kernplattformcode zu ändern.
Warum Sie Paymenter auf Hostinger ausführen sollten
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit dem VPS Hosting von Hostinger! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er funktioniert einfach immer. Er ist immer schnell und stabil. Nie ausgefallen, nie abgestürzt.
Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich großartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.