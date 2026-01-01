Paymenter ist eine Open-Source-Abrechnungsplattform, die speziell für Hosting-Unternehmen und Dienstleister entwickelt wurde, die eine professionelle Abonnementverwaltung ohne Transaktionsgebühren oder proprietäre Lizenzkosten benötigen. Sie deckt den gesamten Kundenlebenszyklus ab – von der Dienstbereitstellung über die Rechnungsstellung bis hin zur Zahlungseinziehung – mit nativen Integrationen für Stripe, PayPal, Pterodactyl, cPanel, Plesk und DirectAdmin. Auf Laravel aufgebaut und mit einem übersichtlichen Admin-Dashboard ausgestattet, bietet Paymenter Hosting-Unternehmen die Flexibilität, jeden Aspekt ihres Abrechnungserlebnisses anzupassen.

Paymenter auf Ihrem VPS selbst zu hosten bedeutet keine Transaktionsaufschläge, keine Kundenbeschränkungen und vollständige Kontrolle über die Plattform. MariaDB und Redis laufen lokal für schnelle Checkout-Erlebnisse und reaktionsschnelle Admin-Operationen, während die MIT-Lizenz es Ihnen ermöglicht, die Plattform an Ihr genaues Geschäftsmodell anzupassen und zu erweitern.