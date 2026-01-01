Bis zu 69 % Rabatt auf AureusERP

AureusERP mit Ein-Klick-Installation bereitstellen.

Open-Source-ERP-Plattform für KMU, die Finanzen, Personalwesen, Lagerverwaltung, Vertrieb und CRM in einem einzigen, vereinheitlichten System abdeckt.

Ihre Anwendung sofort veröffentlichen
Kostenlose automatische wöchentliche Backups
KI-verwalteter VPS
7,99  /Mon.
Plan wählen
30 Tage Geld-zurück-Garantie
AureusERP mit Ein-Klick-Installation bereitstellen.

Wählen Sie einen VPS-Plan für AureusERP

BESTSELLER
64 % Rabatt
KVM 2
21,99 
7,99  /Mon.
Plan wählen
Verlängerungspreis 14,99 €/Mon. für 2 Jahre. Jederzeit kündbar.
2 vCPU-Kerne
8 GB RAM
100 GB NVMe-Speicherplatz
8 TB Bandbreite
69 % Rabatt
KVM 4
35,99 
10,99  /Mon.
Plan wählen
Verlängerungspreis 27,99 €/Mon. für 2 Jahre. Jederzeit kündbar.
4 vCPU-Kerne
16 GB RAM
200 GB NVMe-Speicherplatz
16 TB Bandbreite
66 % Rabatt
KVM 8
64,99 
21,99  /Mon.
Plan wählen
Verlängerungspreis 49,99 €/Mon. für 2 Jahre. Jederzeit kündbar.
8 vCPU-Kerne
32 GB RAM
400 GB NVMe-Speicherplatz
32 TB Bandbreite
BESTSELLER
64 % Rabatt
KVM 2
21,99 
7,99  /Mon.
Plan wählen
Verlängerungspreis 14,99 €/Mon. für 2 Jahre. Jederzeit kündbar.
2 vCPU-Kerne
8 GB RAM
100 GB NVMe-Speicherplatz
8 TB Bandbreite
69 % Rabatt
KVM 4
35,99 
10,99  /Mon.
Plan wählen
Verlängerungspreis 27,99 €/Mon. für 2 Jahre. Jederzeit kündbar.
4 vCPU-Kerne
16 GB RAM
200 GB NVMe-Speicherplatz
16 TB Bandbreite
66 % Rabatt
KVM 8
64,99 
21,99  /Mon.
Plan wählen
Verlängerungspreis 49,99 €/Mon. für 2 Jahre. Jederzeit kündbar.
8 vCPU-Kerne
32 GB RAM
400 GB NVMe-Speicherplatz
32 TB Bandbreite

Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr

Docker Manager
Schneller Zugriff auf Containerprotokolle
1-Klick-Updates
AMD EPYC-Prozessoren
NVMe-SSD-Speicher
1 Gbit/s Netzwerkgeschwindigkeit
Öffentliche API
Rechenzentren weltweit
Kostenlose Domain für 1 Jahr
Docker Manager
Schneller Zugriff auf Containerprotokolle
1-Klick-Updates
AMD EPYC-Prozessoren
NVMe-SSD-Speicher
1 Gbit/s Netzwerkgeschwindigkeit
Öffentliche API
Rechenzentren weltweit
Kostenlose Domain für 1 Jahr

Alle Pläne werden im Voraus bezahlt. Die monatliche Rate entspricht dem Gesamtpreis des Plans geteilt durch die Anzahl der Monate in Ihrem Plan.

Was Sie mit AureusERP erstellen können

AureusERP ist eine moderne Open-Source-Plattform für Unternehmensressourcenplanung, die auf Laravel 11 und FilamentPHP 3 basiert. Sie vereint Finanzen, Personalwesen, Bestandsverwaltung, Vertrieb und Kundenbeziehungsmanagement unter einer einzigen, kohärenten Oberfläche — wodurch die Notwendigkeit für getrennte Tabellenkalkulationen und separate Tools entfällt.

Das Selbst-Hosting von AureusERP auf Ihrem eigenen VPS stellt Ihre Geschäftsdaten vollständig unter Ihre Kontrolle, ohne nutzerbasierte Gebühren oder Anbieterbindung. Mit über 10.000 GitHub-Sternen und aktiver täglicher Entwicklung bietet es eine glaubwürdige Open-Source-Alternative zu kostenpflichtigen ERP-Suiten wie Odoo oder SAP Business One.

Loslegen
Was Sie mit {name} erstellen können

Wichtige Funktionen von AureusERP

Integriertes Finanzmodul

Verwalten Sie Kreditoren und Debitoren, Journale, Rechnungen und Finanzberichte über ein einziges, einheitliches Dashboard.

Personalwesen und Gehaltsabrechnung

Verwalten Sie Mitarbeiter, Verträge, Anwesenheiten und Urlaubsanträge, ohne zwischen separaten HR-Tools wechseln zu müssen.

Bestandsverwaltung

Überwachen Sie Lagerbestände, Lagerhäuser, Bestellungen und Produktbewegungen in Echtzeit, um Engpässe und Überbestände zu vermeiden.

CRM und Vertriebspipeline

Verwalten Sie Leads, Chancen und Kundenkonten über eine Pipeline-Ansicht, die direkt mit der Rechnungsstellung und Auftragsabwicklung verbunden ist.

FilamentPHP Admin-Benutzeroberfläche

Saubere, schnelle Admin-Oberfläche, basierend auf FilamentPHP 3, verleiht jedem Modul ein einheitliches Erscheinungsbild und Bediengefühl ohne zusätzliche Konfiguration.

Warum Sie AureusERP auf Hostinger ausführen sollten

Mit 1 Klick veröffentlichen

Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.

Mit 1 Klick veröffentlichen

Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können

Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.

Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können

Integrierter Docker-Manager

Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.

Integrierter Docker-Manager

Mit 1 Klick veröffentlichen

Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.

Mit 1 Klick veröffentlichen

Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können

Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.

Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können

Integrierter Docker-Manager

Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.

Integrierter Docker-Manager

Empfohlener Serverstandort:

Überprüfung...

Lokal veröffentlichen. Global wachsen

Wählen Sie für bessere Ladezeiten einen Serverstandort in der Nähe Ihres Publikums. Wir verfügen über Rechenzentren in Nordamerika, Europa, Asien und Südamerika.
Loslegen
Lokal veröffentlichen. Global wachsen

Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Ich bin unglaublich zufrieden mit dem VPS Hosting von Hostinger! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀

Noel
Noel

Endlich ein VPS Hosting-Anbieter, der alles richtig macht! Günstige Preise. Ausgezeichnetes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Nahtlose Backups. Guter Support. Zuverlässig. Macht einen absolut soliden Eindruck.

Omkar
Omkar

Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.

Sylvain
Sylvain

Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.

Herriman
Herriman

Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er funktioniert einfach immer. Er ist immer schnell und stabil. Nie ausgefallen, nie abgestürzt.

Martin K
Martin K

Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich großartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.

30 Tage Geld-zurück-Garantie

Risikofrei ausprobieren mit unserer 30 Tage Geld-zurück-Garantie. Weitere Informationen finden Sie in unserer Rückerstattungsrichtlinie.

Loslegen

Weitere Apps zur Bereitstellung entdecken

AirTrail

AirTrail

Persönliches Flugtagebuch mit interaktiver Karte, Statistiken und Mehrbenutzerunterstützung

Bereitstellen
An Otter Wiki

An Otter Wiki

Leichtgewichtiges, selbstgehostetes Wiki mit Git-gestützten Seiten und Markdown-Bearbeitung

Bereitstellen
Bigcapital

Bigcapital

Selbst gehostete Finanzbuchhaltungsplattform mit intelligenter Berichterstattung und Mehrwährungsunterstützung

Bereitstellen
Alle Anwendungen anzeigen

Ihre Privatsphäre ist uns wichtig

Diese Website verwendet Cookies, die für das ordnungsgemäße Funktionieren der Website und zum Sammeln von Daten zu Ihrer Interaktion mit der Website sowie zu Marketingzwecken erforderlich sind. Indem Sie diese Cookies akzeptieren, stimmen Sie der Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät zu, um gezielte Werbung, Personalisierung und Analysen durchzuführen, wie in unserer Cookie-Richtlinie beschrieben.