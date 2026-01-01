AureusERP mit Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Open-Source-ERP-Plattform für KMU, die Finanzen, Personalwesen, Lagerverwaltung, Vertrieb und CRM in einem einzigen, vereinheitlichten System abdeckt.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit AureusERP erstellen können
AureusERP ist eine moderne Open-Source-Plattform für Unternehmensressourcenplanung, die auf Laravel 11 und FilamentPHP 3 basiert. Sie vereint Finanzen, Personalwesen, Bestandsverwaltung, Vertrieb und Kundenbeziehungsmanagement unter einer einzigen, kohärenten Oberfläche — wodurch die Notwendigkeit für getrennte Tabellenkalkulationen und separate Tools entfällt.
Das Selbst-Hosting von AureusERP auf Ihrem eigenen VPS stellt Ihre Geschäftsdaten vollständig unter Ihre Kontrolle, ohne nutzerbasierte Gebühren oder Anbieterbindung. Mit über 10.000 GitHub-Sternen und aktiver täglicher Entwicklung bietet es eine glaubwürdige Open-Source-Alternative zu kostenpflichtigen ERP-Suiten wie Odoo oder SAP Business One.
Wichtige Funktionen von AureusERP
Integriertes Finanzmodul
Verwalten Sie Kreditoren und Debitoren, Journale, Rechnungen und Finanzberichte über ein einziges, einheitliches Dashboard.
Personalwesen und Gehaltsabrechnung
Verwalten Sie Mitarbeiter, Verträge, Anwesenheiten und Urlaubsanträge, ohne zwischen separaten HR-Tools wechseln zu müssen.
Bestandsverwaltung
Überwachen Sie Lagerbestände, Lagerhäuser, Bestellungen und Produktbewegungen in Echtzeit, um Engpässe und Überbestände zu vermeiden.
CRM und Vertriebspipeline
Verwalten Sie Leads, Chancen und Kundenkonten über eine Pipeline-Ansicht, die direkt mit der Rechnungsstellung und Auftragsabwicklung verbunden ist.
FilamentPHP Admin-Benutzeroberfläche
Saubere, schnelle Admin-Oberfläche, basierend auf FilamentPHP 3, verleiht jedem Modul ein einheitliches Erscheinungsbild und Bediengefühl ohne zusätzliche Konfiguration.
Warum Sie AureusERP auf Hostinger ausführen sollten
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit dem VPS Hosting von Hostinger! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀
Endlich ein VPS Hosting-Anbieter, der alles richtig macht! Günstige Preise. Ausgezeichnetes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Nahtlose Backups. Guter Support. Zuverlässig. Macht einen absolut soliden Eindruck.
Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er funktioniert einfach immer. Er ist immer schnell und stabil. Nie ausgefallen, nie abgestürzt.
Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich großartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.
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