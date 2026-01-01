Bagisto als Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Open-Source Laravel E-Commerce-Plattform zum Erstellen von Online-Shops mit Unterstützung für mehrere Währungen, Sprachen und Zahlungsgateways.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit Bagisto erstellen können
Bagisto ist eine Open-Source E-Commerce-Plattform, die auf dem Laravel PHP-Framework basiert und Händlern eine vollständige Grundlage für den Betrieb eines Online-Shops ohne Abonnementgebühren oder Umsatzbeteiligung bietet. Sie wird mit einem kundenorientierten Storefront, einem umfassenden Admin-Panel, Produktkatalogverwaltung, Auftragsabwicklung, Bestandskontrolle und einem Checkout-Prozess geliefert, der standardmäßig Mehrwährungs- und Mehrsprachenanforderungen erfüllt.
Das Selbst-Hosting von Bagisto auf Ihrem VPS bedeutet, dass die Transaktionsaufzeichnungen, Kundendaten und der Produktkatalog Ihres Shops auf einer Infrastruktur verbleiben, die Sie vollständig kontrollieren – unerlässlich für Unternehmen, die unter Datenresidenzanforderungen arbeiten oder solche, die Transaktionsgebühren und Plattformbeschränkungen von SaaS-Anbietern vermeiden möchten.
Wichtige Funktionen von Bagisto
Unterstützung mehrerer Währungen
Zahlungen in jeder Währung akzeptieren und Preise in der lokalen Währung des Kunden anzeigen, mit konfigurierbarem Wechselkursmanagement.
Mehrsprachiger Storefront
Bedienen Sie globale Kunden in ihrer bevorzugten Sprache mit integrierter Lokalisierung für Produktseiten, Checkout-Prozesse und Transaktions-E-Mails.
Flexibler Produktkatalog
Verwalten Sie einfache, konfigurierbare, gruppierte und herunterladbare Produkte mit Varianten, benutzerdefinierten Attributen und dynamischen Preisregeln.
Zahlungsgateway-Integrationen
Verbinden Sie Stripe, PayPal und andere gängige Gateways standardmäßig, mit einem Plugin-System zum Hinzufügen benutzerdefinierter Zahlungsmethoden.
REST und GraphQL APIs
Umfassende API-Abdeckung ermöglicht es Ihnen, Headless-Storefronts und mobile Apps zu erstellen oder Bestell- und Produktdaten mit ERP-Systemen und Fulfillment-Diensten zu integrieren.
Warum Sie Bagisto auf Hostinger ausführen sollten
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit dem VPS Hosting von Hostinger! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich großartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.