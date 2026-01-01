FOSSBilling ist ein kostenloses Open-Source-Abrechnungs- und Kundenverwaltungssystem, das für Webhosting-Unternehmen, Agenturen und Freiberufler entwickelt wurde, die eine professionelle, selbst gehostete Alternative zu teuren Abrechnungssoftware-Abonnements benötigen. Es bietet ein vollständiges Kundenportal, in dem Kunden ihre Dienste verwalten, Support-Tickets einreichen, Rechnungen bezahlen und die Bestellhistorie einsehen können – alles über eine einzige, gebrandete Oberfläche.

Das Selbst-Hosting von FOSSBilling hält alle Kundendaten, Zahlungsaufzeichnungen und die Abrechnungshistorie unter Ihrer direkten Kontrolle, ohne Transaktionsgebühren oder Anbieterbindung. Die Plattform unterstützt mehrere Zahlungsgateways, automatisierte wiederkehrende Abrechnungen und ein modulares Erweiterungssystem, mit dem Sie sie präzise an Ihre Geschäftsprozesse anpassen können.