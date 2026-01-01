FOSSBilling mit einem Klick installieren.
Open-Source-Abrechnungs- und Kundenverwaltungsplattform für Webhosting-Anbieter, Agenturen und Freiberufler.
Wählen Sie einen VPS-Plan für FOSSBilling
Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit FOSSBilling erstellen können
FOSSBilling ist ein kostenloses Open-Source-Abrechnungs- und Kundenverwaltungssystem, das für Webhosting-Unternehmen, Agenturen und Freiberufler entwickelt wurde, die eine professionelle, selbst gehostete Alternative zu teuren Abrechnungssoftware-Abonnements benötigen. Es bietet ein vollständiges Kundenportal, in dem Kunden ihre Dienste verwalten, Support-Tickets einreichen, Rechnungen bezahlen und die Bestellhistorie einsehen können – alles über eine einzige, gebrandete Oberfläche.
Das Selbst-Hosting von FOSSBilling hält alle Kundendaten, Zahlungsaufzeichnungen und die Abrechnungshistorie unter Ihrer direkten Kontrolle, ohne Transaktionsgebühren oder Anbieterbindung. Die Plattform unterstützt mehrere Zahlungsgateways, automatisierte wiederkehrende Abrechnungen und ein modulares Erweiterungssystem, mit dem Sie sie präzise an Ihre Geschäftsprozesse anpassen können.
Wichtige Funktionen von FOSSBilling
Automatisierte wiederkehrende Abrechnung
Richten Sie Abonnementprodukte ein, die Kunden automatisch in Ihrem definierten Abrechnungszyklus in Rechnung stellen, wodurch der manuelle Aufwand reduziert und eine vorhersehbare Umsatzgenerierung sichergestellt wird.
Integrierte Support-Tickets
Ein integriertes Helpdesk ermöglicht es Kunden, Support-Tickets direkt in ihrem Portal zu öffnen und zu verfolgen, wodurch Abrechnungs- und Support-Kommunikation an einem Ort gebündelt wird.
Mehrere Zahlungsgateways
Verbinden Sie PayPal, Stripe und Dutzende anderer Zahlungsabwickler, damit Kunden Rechnungen so bezahlen können, wie es ihnen am besten passt.
Kunden-Self-Service-Portal
Kunden können ihre eigenen Dienste verwalten, Rechnungen herunterladen, Kontaktdaten aktualisieren und ihren Kontostatus überwachen, ohne Sie zu kontaktieren.
Bestell- und Produktverwaltung
Definieren Sie konfigurierbare Produkte und Preisstufen, verwalten Sie Upgrades und Downgrades und automatisieren Sie Bereitstellungshooks über das erweiterbare Modulsystem.
Integrierte Cron-Automatisierung
Das offizielle Docker-Image führt den FOSSBilling Cron-Job automatisch alle fünf Minuten aus, sodass Rechnungen erstellt und Abonnements ohne manuelle Planung erneuert werden.
Warum Sie FOSSBilling auf Hostinger ausführen sollten
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit dem VPS Hosting von Hostinger! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀
Endlich ein VPS Hosting-Anbieter, der alles richtig macht! Günstige Preise. Ausgezeichnetes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Nahtlose Backups. Guter Support. Zuverlässig. Macht einen absolut soliden Eindruck.
Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er funktioniert einfach immer. Er ist immer schnell und stabil. Nie ausgefallen, nie abgestürzt.
Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich großartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.