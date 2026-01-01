EverShop als Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Moderne Open-Source E-Commerce-Plattform, entwickelt mit Node.js, React und GraphQL fÃ¼r schnelle, anpassbare Online-Shops.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit EverShop erstellen kÃ¶nnen
EverShop ist eine moderne Open-Source-E-Commerce-Plattform, die auf Node.js, React und GraphQL basiert. Im Gegensatz zu Ã¤lteren PHP-basierten Handelsplattformen ist EverShop um einen serverseitig gerenderten React-Storefront, ein graphengesteuertes Erweiterungssystem und PostgreSQL-Persistenz herum konzipiert â€“ was Entwicklern eine vertraute Toolchain und KÃ¤ufern ein schnelles, app-Ã¤hnliches Erlebnis bietet.
Das Selbst-Hosting von EverShop auf Ihrem VPS bewahrt HÃ¤ndlerdaten, Kundenaufzeichnungen und Bestellhistorie auf einer von Ihnen kontrollierten Infrastruktur auf, ohne TransaktionsgebÃ¼hren oder Plattformprovisionen. Katalog, Theme, Zahlungsintegrationen und Versandregeln sind alle Ã¼ber die Admin-BenutzeroberflÃ¤che konfigurierbar, wÃ¤hrend Entwickler die Plattform mit erstklassigen TypeScript-Modulen erweitern kÃ¶nnen.
Wichtige Funktionen von EverShop
Moderner JS stack
Basierend auf Node.js, React und GraphQL, damit Entwickler den Storefront und das Admin-Panel mit derselben Toolchain erweitern kÃ¶nnen, die sie bereits tÃ¤glich nutzen.
Serverseitiges Rendering
SSR React Storefront liefert standardmÃ¤ÃŸig eine schnelle Erstansicht und SEO-freundliches HTML, mit clientseitiger Hydrierung fÃ¼r App-Ã¤hnliche Navigation.
Katalog und Inventar
Verwalten Sie Produkte, Varianten, Attribute, Kategorien und Lagerbestand Ã¼ber eine einzige Admin-BenutzeroberflÃ¤che mit Massenbearbeitung und CSV-Import.
Warenkorb und Kasse
Anpassbarer Ein-Seiten-Checkout mit UnterstÃ¼tzung fÃ¼r Gastbestellungen, Gutscheincodes, Versandregeln und mehrere Steuerzonen.
Erweiterungssystem
Erstklassige TypeScript-Modul-API und Hook-System machen es einfach, benutzerdefinierte Zahlungsanbieter, Themes oder GeschÃ¤ftslogik hinzuzufÃ¼gen, ohne den Kern zu forken.
PostgreSQL-Backend
Alle Katalog-, Kunden- und Bestelldaten befinden sich in PostgreSQL â€“ einfach zu sichern, zu replizieren und direkt fÃ¼r Berichte oder Migrationen abzufragen.
Warum Sie EverShop auf Hostinger ausfÃ¼hren sollten
Mit 1 Klick verÃ¶ffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen
SchÃ¼tzen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ãœberwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container kÃ¶nnen zentral ausgefÃ¼hrt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mÃ¼helos bereitstellen, aktualisieren und Ã¼berwachen.
Mit 1 Klick verÃ¶ffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen kÃ¶nnen
Ich bin unglaublich zufrieden mit dem VPS Hosting von Hostinger! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos lÃ¤uft. Wann immer ich Hilfe benÃ¶tigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger lÃ¤uft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persÃ¶nlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so ðŸš€
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfÃ¤ltig.
Vielen Dank an Carla fÃ¼r die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er funktioniert einfach immer. Er ist immer schnell und stabil. Nie ausgefallen, nie abgestÃ¼rzt.
Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich groÃŸartigen VPS-Konfigurationen und PreisplÃ¤nen.