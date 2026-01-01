Fasten On-Prem ist ein Open-Source, selbst gehosteter Manager für elektronische Patientenakten (EPA), der es Einzelpersonen und Familien ermöglicht, Gesundheitsdaten von Ärzten, Krankenhäusern, Laboren und verbundenen Geräten in einem einzigen privaten Archiv zu konsolidieren. Basierend auf dem FHIR-Gesundheitsdatenstandard und in Go geschrieben, erfasst es Datensätze durch manuelle Eingabe und FHIR-Bundle-Uploads, die aus Patientenportalen exportiert wurden, und stellt sie in einer einheitlichen Zeitleiste neben Notizen, Diagnosen, Medikamenten, Allergien und Laborergebnissen dar.

Das Selbst-Hosting von Fasten auf Ihrem eigenen VPS hält persönlich identifizierbare Gesundheitsdaten innerhalb der von Ihnen kontrollierten Infrastruktur, anstatt bei einem SaaS-Anbieter für Gesundheitsakten – was angesichts der Sensibilität medizinischer Vorgeschichten wichtig ist. Die verschlüsselte SQLite-Datenbank, die Single-Binary Go-Laufzeitumgebung und die Registrierung pro Benutzer bedeuten, dass ein kleiner VPS bequem eine vollständige persönliche oder Familienakte hosten kann.