Fasten Health mit einem Klick installieren.
Selbst gehosteter Manager für persönliche und familiäre elektronische Patientenakten, der Gesundheitsdaten von Anbietern und Geräten konsolidiert.
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Was Sie mit Fasten Health erstellen können
Fasten On-Prem ist ein Open-Source, selbst gehosteter Manager für elektronische Patientenakten (EPA), der es Einzelpersonen und Familien ermöglicht, Gesundheitsdaten von Ärzten, Krankenhäusern, Laboren und verbundenen Geräten in einem einzigen privaten Archiv zu konsolidieren. Basierend auf dem FHIR-Gesundheitsdatenstandard und in Go geschrieben, erfasst es Datensätze durch manuelle Eingabe und FHIR-Bundle-Uploads, die aus Patientenportalen exportiert wurden, und stellt sie in einer einheitlichen Zeitleiste neben Notizen, Diagnosen, Medikamenten, Allergien und Laborergebnissen dar.
Das Selbst-Hosting von Fasten auf Ihrem eigenen VPS hält persönlich identifizierbare Gesundheitsdaten innerhalb der von Ihnen kontrollierten Infrastruktur, anstatt bei einem SaaS-Anbieter für Gesundheitsakten – was angesichts der Sensibilität medizinischer Vorgeschichten wichtig ist. Die verschlüsselte SQLite-Datenbank, die Single-Binary Go-Laufzeitumgebung und die Registrierung pro Benutzer bedeuten, dass ein kleiner VPS bequem eine vollständige persönliche oder Familienakte hosten kann.
Wichtige Funktionen von Fasten Health
FHIR Bundle Import
Laden Sie FHIR-Bundles, die aus Patientenportalen oder anderen Gesundheitssystemen exportiert wurden, hoch, um die bestehende Krankengeschichte ins Archiv zu übernehmen.
FHIR-nativer Speicher
Speichern Sie Datensätze in ihrer ursprünglichen FHIR-Ressourcenform, damit strukturierte Abfragen, Exporte und nachgelagerte Verarbeitung herstellerunabhängig bleiben.
Manuelle Eintragserfassung
Fügen Sie Laborergebnisse, Befunde, Medikamente, Impfungen und Notizen manuell für Besuche, Anbieter oder bereits bestehende Aufzeichnungen hinzu, die vor dem FHIR-Zugriff liegen.
Familienkonten
Verwalten Sie Datensätze für Partner, Kinder oder ältere Familienmitglieder von einer einzigen Instanz aus mit separaten Benutzerkonten.
Verschlüsselte Datenbank
Die SQLite-Datenbank ist standardmäßig im Ruhezustand verschlüsselt und schützt sensible Gesundheitsdaten auf der Festplatte vor opportunistischem Zugriff.
Dokumentanhänge
Fügen Sie gescannte Dokumente, Bildmaterial und PDFs zu den Fällen hinzu, damit die gesamte Krankengeschichte an einem durchsuchbaren Ort verfügbar ist.
Warum Sie Fasten Health auf Hostinger ausführen sollten
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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