Langflow als Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Visueller Drag-and-Drop-KI-Workflow-Builder zum Erstellen von LLM-Anwendungen mit OpenAI, Anthropic und lokalen Modellen.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit Langflow erstellen können
Langflow ist eine Open-Source-Low-Code-Plattform, die es Entwicklern und Teams ermöglicht, KI-gestützte Anwendungen über eine visuelle Oberfläche zu erstellen. Verbinden Sie LLMs, Vektordatenbanken, APIs und Datenquellen per Drag-and-Drop von Komponenten – kein Boilerplate-Code erforderlich. Es unterstützt OpenAI, Anthropic Claude, Google Gemini und lokal gehostete Modelle, was den Aufbau von Chatbots, RAG-Pipelines und Multi-Agenten-Workflows vereinfacht.
Das Hosten von Langflow auf Ihrem eigenen VPS hält KI-Workflows und Konversationsdaten auf einer von Ihnen kontrollierten Infrastruktur, wodurch eine Anbieterbindung vermieden und sichergestellt wird, dass sensible Dokumente, die über RAG-Pipelines verarbeitet werden, Ihre Umgebung niemals verlassen. Diese Vorlage enthält PostgreSQL für die zuverlässige Persistenz von Flows, Benutzern und Anwendungszuständen.
Wichtige Funktionen von Langflow
Visueller Workflow-Builder
Erstellen Sie LLM-Anwendungen, indem Sie Komponenten auf einer Arbeitsfläche verbinden, ohne Boilerplate-Code für Pipelines schreiben zu müssen.
Multi-Anbieter LLM-Support
Wechseln Sie zwischen OpenAI-, Anthropic-, Google Gemini- und lokalen Ollama-Modellen innerhalb desselben Workflows.
RAG-Pipelines
Verbinden Sie Vektor-Datenbanken mit LLMs, um Retrieval-Augmented-Generation-Workflows zu erstellen, die Fragen aus Ihren eigenen Dokumenten beantworten.
API Bereitstellung
Stellen Sie jeden fertigen Workflow als REST-API-Endpunkt zur Integration in Produktionsanwendungen bereit.
Benutzerdefinierte Komponenten
Schreiben Sie Python-Komponenten, um Langflow mit proprietärer Logik, internen APIs oder spezialisierten Datenquellen zu erweitern.
Warum Sie Langflow auf Hostinger ausführen sollten
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit dem VPS Hosting von Hostinger! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀
Endlich ein VPS Hosting-Anbieter, der alles richtig macht! Günstige Preise. Ausgezeichnetes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Nahtlose Backups. Guter Support. Zuverlässig. Macht einen absolut soliden Eindruck.
Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er funktioniert einfach immer. Er ist immer schnell und stabil. Nie ausgefallen, nie abgestürzt.
Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich großartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.