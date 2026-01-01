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Verteilte Zeitreihen-Datenbank und Prometheus Remote-Storage-Backend, entwickelt bei Uber fÃ¼r Metriken im planetaren MaÃŸstab.

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NVMe-SSD-Speicher
1 Gbit/s Netzwerkgeschwindigkeit
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Kostenlose Domain fÃ¼r 1 Jahr
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Alle PlÃ¤ne werden im Voraus bezahlt. Die monatliche Rate entspricht dem Gesamtpreis des Plans geteilt durch die Anzahl der Monate in Ihrem Plan.

Was Sie mit M3DB erstellen kÃ¶nnen

M3DB ist eine quelloffene, verteilte Zeitreihen-Datenbank, die ursprÃ¼nglich bei Uber entwickelt wurde, um Milliarden von Metriken pro Sekunde Ã¼ber Tausende von Hosts hinweg aufzunehmen, zu speichern und abzufragen. Sie kombiniert einen eingebetteten, von etcd unterstÃ¼tzten Koordinator mit einer hochkomprimierenden TSDB-Engine, die speziell fÃ¼r Ãœberwachungs-Workloads entwickelt wurde, und stellt eine Prometheus-kompatible Remote-Read- und Remote-Write-API sowie PromQL-Abfragen Ã¼ber den m3coordinator auf Port 7201 bereit.

Das Selbst-Hosting von M3DB auf Ihrem eigenen VPS bietet Ihnen eine langfristige, kosteneffiziente Speicherung fÃ¼r Prometheus- und Graphite-Metriken, volle Kontrolle Ã¼ber Namespaces und Replikation sowie ein einziges BinÃ¤rprogramm, das von einem einzelnen Knoten zu einem globalen Multi-Zonen-Cluster skaliert werden kann, wenn Ihre Daten wachsen.

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Was Sie mit {name} erstellen kÃ¶nnen

Wichtige Funktionen von M3DB

Prometheus Fernspeicher

Verwenden Sie M3DB als Drop-in-Langzeit-Backend fÃ¼r Prometheus Ã¼ber Remote Read und Remote Write, um jahreweise Metriken ohne Sampling zu speichern.

PromQL Abfrage-Engine

Gespeicherte Metriken mit nativem PromQL Ã¼ber m3coordinator abfragen, wodurch M3DB mit Grafana und bestehenden Prometheus-Dashboards kompatibel wird.

Hochkomprimierungs-TSDB

Eine speziell entwickelte spaltenbasierte Speicher-Engine mit Gorilla-Ã¤hnlicher Komprimierung hÃ¤lt die Festplattennutzung selbst bei Millionen aktiver Zeitreihen niedrig.

Konfigurierbare NamensrÃ¤ume

Definieren Sie mehrere Namespaces mit unabhÃ¤ngiger Aufbewahrung, BlockgrÃ¶ÃŸen und AuflÃ¶sung, um schnelle Abfragen und langfristige Speicherkosten in Einklang zu bringen.

Eingebettetes etcd

Das Single-Node-Image wird mit eingebettetem etcd fÃ¼r Cluster-Topologie und -Platzierung geliefert, wodurch die Notwendigkeit eines externen Koordinationsdienstes entfÃ¤llt.

Graphit-Aufnahme

Die integrierte Graphite Carbon-Aufnahme ermÃ¶glicht Teams die Konsolidierung von Graphite- und Prometheus-Metriken in einer einzigen Speicherschicht mit einer einheitlichen Abfrage-API.

Warum Sie M3DB auf Hostinger ausfÃ¼hren sollten

Mit 1 Klick verÃ¶ffentlichen

Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.

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Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen

SchÃ¼tzen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ãœberwachung.

Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen

Integrierter Docker-Manager

Mehrere Docker-Container kÃ¶nnen zentral ausgefÃ¼hrt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mÃ¼helos bereitstellen, aktualisieren und Ã¼berwachen.

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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen kÃ¶nnen

Gad Iradufasha
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Ich bin unglaublich zufrieden mit dem VPS Hosting von Hostinger! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos lÃ¤uft. Wann immer ich Hilfe benÃ¶tigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.

Maxim Shishkin
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Vielen Dank an Carla fÃ¼r die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.

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Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er funktioniert einfach immer. Er ist immer schnell und stabil. Nie ausgefallen, nie abgestÃ¼rzt.

Martin K
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