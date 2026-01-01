M3DB mit Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Verteilte Zeitreihen-Datenbank und Prometheus Remote-Storage-Backend, entwickelt bei Uber fÃ¼r Metriken im planetaren MaÃŸstab.
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Was Sie mit M3DB erstellen kÃ¶nnen
M3DB ist eine quelloffene, verteilte Zeitreihen-Datenbank, die ursprÃ¼nglich bei Uber entwickelt wurde, um Milliarden von Metriken pro Sekunde Ã¼ber Tausende von Hosts hinweg aufzunehmen, zu speichern und abzufragen. Sie kombiniert einen eingebetteten, von etcd unterstÃ¼tzten Koordinator mit einer hochkomprimierenden TSDB-Engine, die speziell fÃ¼r Ãœberwachungs-Workloads entwickelt wurde, und stellt eine Prometheus-kompatible Remote-Read- und Remote-Write-API sowie PromQL-Abfragen Ã¼ber den m3coordinator auf Port 7201 bereit.
Das Selbst-Hosting von M3DB auf Ihrem eigenen VPS bietet Ihnen eine langfristige, kosteneffiziente Speicherung fÃ¼r Prometheus- und Graphite-Metriken, volle Kontrolle Ã¼ber Namespaces und Replikation sowie ein einziges BinÃ¤rprogramm, das von einem einzelnen Knoten zu einem globalen Multi-Zonen-Cluster skaliert werden kann, wenn Ihre Daten wachsen.
Wichtige Funktionen von M3DB
Prometheus Fernspeicher
Verwenden Sie M3DB als Drop-in-Langzeit-Backend fÃ¼r Prometheus Ã¼ber Remote Read und Remote Write, um jahreweise Metriken ohne Sampling zu speichern.
PromQL Abfrage-Engine
Gespeicherte Metriken mit nativem PromQL Ã¼ber m3coordinator abfragen, wodurch M3DB mit Grafana und bestehenden Prometheus-Dashboards kompatibel wird.
Hochkomprimierungs-TSDB
Eine speziell entwickelte spaltenbasierte Speicher-Engine mit Gorilla-Ã¤hnlicher Komprimierung hÃ¤lt die Festplattennutzung selbst bei Millionen aktiver Zeitreihen niedrig.
Konfigurierbare NamensrÃ¤ume
Definieren Sie mehrere Namespaces mit unabhÃ¤ngiger Aufbewahrung, BlockgrÃ¶ÃŸen und AuflÃ¶sung, um schnelle Abfragen und langfristige Speicherkosten in Einklang zu bringen.
Eingebettetes etcd
Das Single-Node-Image wird mit eingebettetem etcd fÃ¼r Cluster-Topologie und -Platzierung geliefert, wodurch die Notwendigkeit eines externen Koordinationsdienstes entfÃ¤llt.
Graphit-Aufnahme
Die integrierte Graphite Carbon-Aufnahme ermÃ¶glicht Teams die Konsolidierung von Graphite- und Prometheus-Metriken in einer einzigen Speicherschicht mit einer einheitlichen Abfrage-API.
Warum Sie M3DB auf Hostinger ausfÃ¼hren sollten
Mit 1 Klick verÃ¶ffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen
SchÃ¼tzen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ãœberwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container kÃ¶nnen zentral ausgefÃ¼hrt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mÃ¼helos bereitstellen, aktualisieren und Ã¼berwachen.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen kÃ¶nnen
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Vielen Dank an Carla fÃ¼r die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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