Bis zu 69 % Rabatt auf Posterr

Posterr mit Ein-Klick-Installation bereitstellen.

Digitale Plakat-Anzeige für aktuell abgespielte Inhalte, die jeden Browser in ein Kino-Display für Plex-Bibliotheken verwandelt.

Ihre Anwendung sofort veröffentlichen
Kostenlose automatische wöchentliche Backups
KI-verwalteter VPS
5,49/Mon.
Plan wählen
30 Tage Geld-zurück-Garantie
Posterr mit Ein-Klick-Installation bereitstellen.

Wählen Sie einen VPS-Plan für Posterr

69 % Rabatt
KVM 1
17,99
5,49/Mon.
Plan wählen
Verlängerungspreis 11,99 €/Mon. für 2 Jahre. Jederzeit kündbar.
1 vCPU-Kern
4 GB RAM
50 GB NVMe-Speicherplatz
4 TB Bandbreite
BESTSELLER
65 % Rabatt
KVM 2
21,99
7,79/Mon.
Plan wählen
Verlängerungspreis 14,99 €/Mon. für 2 Jahre. Jederzeit kündbar.
2 vCPU-Kerne
8 GB RAM
100 GB NVMe-Speicherplatz
8 TB Bandbreite
69 % Rabatt
KVM 4
35,99
10,99/Mon.
Plan wählen
Verlängerungspreis 27,99 €/Mon. für 2 Jahre. Jederzeit kündbar.
4 vCPU-Kerne
16 GB RAM
200 GB NVMe-Speicherplatz
16 TB Bandbreite
66 % Rabatt
KVM 8
64,99
21,99/Mon.
Plan wählen
Verlängerungspreis 49,99 €/Mon. für 2 Jahre. Jederzeit kündbar.
8 vCPU-Kerne
32 GB RAM
400 GB NVMe-Speicherplatz
32 TB Bandbreite
69 % Rabatt
KVM 1
17,99
5,49/Mon.
Plan wählen
Verlängerungspreis 11,99 €/Mon. für 2 Jahre. Jederzeit kündbar.
1 vCPU-Kern
4 GB RAM
50 GB NVMe-Speicherplatz
4 TB Bandbreite
BESTSELLER
65 % Rabatt
KVM 2
21,99
7,79/Mon.
Plan wählen
Verlängerungspreis 14,99 €/Mon. für 2 Jahre. Jederzeit kündbar.
2 vCPU-Kerne
8 GB RAM
100 GB NVMe-Speicherplatz
8 TB Bandbreite
69 % Rabatt
KVM 4
35,99
10,99/Mon.
Plan wählen
Verlängerungspreis 27,99 €/Mon. für 2 Jahre. Jederzeit kündbar.
4 vCPU-Kerne
16 GB RAM
200 GB NVMe-Speicherplatz
16 TB Bandbreite
66 % Rabatt
KVM 8
64,99
21,99/Mon.
Plan wählen
Verlängerungspreis 49,99 €/Mon. für 2 Jahre. Jederzeit kündbar.
8 vCPU-Kerne
32 GB RAM
400 GB NVMe-Speicherplatz
32 TB Bandbreite

Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr

Docker Manager
Schneller Zugriff auf Containerprotokolle
1-Klick-Updates
AMD EPYC-Prozessoren
NVMe-SSD-Speicher
1 Gbit/s Netzwerkgeschwindigkeit
Öffentliche API
Rechenzentren weltweit
Kostenlose Domain für 1 Jahr
Docker Manager
Schneller Zugriff auf Containerprotokolle
1-Klick-Updates
AMD EPYC-Prozessoren
NVMe-SSD-Speicher
1 Gbit/s Netzwerkgeschwindigkeit
Öffentliche API
Rechenzentren weltweit
Kostenlose Domain für 1 Jahr

Alle Pläne werden im Voraus bezahlt. Die monatliche Rate entspricht dem Gesamtpreis des Plans geteilt durch die Anzahl der Monate in Ihrem Plan.

Was Sie mit Posterr erstellen können

Posterr ist eine Open-Source-Node.js-Anwendung, die die digitalen Plakatwände nachahmt, die in Kinofoyers zu finden sind. Sie liest den Live-Status Ihres Plex Media Servers aus und zeigt den aktuell wiedergegebenen Titel, On-Demand-Auswahlen aus ausgewählten Bibliotheken und bald erscheinende Veröffentlichungen, die von Sonarr, Radarr und Readarr abgerufen werden.

Das Selbst-Hosting von Posterr auf einem VPS macht die Anzeige über jeden Browser, jedes Telefon, Tablet, jeden Fire Stick oder wandmontierten Bildschirm immer zugänglich – ohne dass ein Heimcomputer eingeschaltet sein muss. Es verbindet sich über das Netzwerk mit Plex und dem Arr-Stack, sodass es funktioniert, egal ob Ihre Mediendienste auf demselben VPS oder auf einem entfernten Heimserver laufen.

Loslegen
Was Sie mit {name} erstellen können

Wichtige Funktionen von Posterr

Aktuelle Wiedergabeanzeige

Zeigt Live-Film-, Fernseh- und Musikposter mit Laufzeit, Studio, Altersfreigabe und einem transkodierungsfähigen Fortschrittsbalken.

Folien für „Demnächst verfügbar“

Zieht kommende Filme von Radarr, Episoden und Staffelpremieren von Sonarr und neue Bücher von Readarr.

On-Demand-Bibliotheksauswahl

Dreht zufällige Titel aus ausgewählten Plex-Bibliotheken, damit der Bildschirm interessant bleibt, auch wenn nichts gestreamt wird.

Multi-Screen-fähig

Skaliert automatisch von 320px bis 4K, unterstützt Hoch- oder Querformat und beinhaltet einen Sleep-Timer mit CEC-Monitorsteuerung.

Benutzerdefinierte Folien und Designs

Mischen Sie Ihre eigenen Bilder, Hintergrundgrafiken und Themen ein oder betten Sie externe Webseiten als zusätzliche rotierende Folien ein.

Trivia und Awtrix

Führen Sie ein integriertes Film-Quiz zwischen den Folien durch und spiegeln Sie die aktuell abgespielten Daten auf Awtrix LED-Matrix-Displays.

Warum Sie Posterr auf Hostinger ausführen sollten

Mit 1 Klick veröffentlichen

Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.

Mit 1 Klick veröffentlichen

Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können

Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.

Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können

Integrierter Docker-Manager

Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.

Integrierter Docker-Manager

Mit 1 Klick veröffentlichen

Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.

Mit 1 Klick veröffentlichen

Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können

Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.

Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können

Integrierter Docker-Manager

Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.

Integrierter Docker-Manager

Empfohlener Serverstandort:

Überprüfung...

Lokal veröffentlichen. Global wachsen

Wählen Sie für bessere Ladezeiten einen Serverstandort in der Nähe Ihres Publikums. Wir verfügen über Rechenzentren in Nordamerika, Europa, Asien und Südamerika.
Loslegen
Lokal veröffentlichen. Global wachsen

Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Ich bin unglaublich zufrieden mit dem VPS Hosting von Hostinger! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀

Noel
Noel

Endlich ein VPS Hosting-Anbieter, der alles richtig macht! Günstige Preise. Ausgezeichnetes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Nahtlose Backups. Guter Support. Zuverlässig. Macht einen absolut soliden Eindruck.

Omkar
Omkar

Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.

Sylvain
Sylvain

Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.

Herriman
Herriman

Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er funktioniert einfach immer. Er ist immer schnell und stabil. Nie ausgefallen, nie abgestürzt.

Martin K
Martin K

Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich großartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.

30 Tage Geld-zurück-Garantie

Risikofrei ausprobieren mit unserer 30 Tage Geld-zurück-Garantie. Weitere Informationen finden Sie in unserer Rückerstattungsrichtlinie.

Loslegen

Weitere Apps zur Bereitstellung entdecken

Immich

Immich

Immich ist eine leistungsstarke, selbst gehostete Foto- und Videoverwaltungslösung

Bereitstellen
Airsonic Advanced

Airsonic Advanced

Streamen Sie persönliche Musikbibliotheken über einen Subsonic-kompatiblen API-Server

Bereitstellen
AllTube

AllTube

Weboberfläche zum Herunterladen von Videos von YouTube und anderen Websites

Bereitstellen
Alle Anwendungen anzeigen

Ihre Privatsphäre ist uns wichtig

Diese Website verwendet Cookies, die für das ordnungsgemäße Funktionieren der Website und zum Sammeln von Daten zu Ihrer Interaktion mit der Website sowie zu Marketingzwecken erforderlich sind. Indem Sie diese Cookies akzeptieren, stimmen Sie der Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät zu, um gezielte Werbung, Personalisierung und Analysen durchzuführen, wie in unserer Cookie-Richtlinie beschrieben.