Posterr mit Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Digitale Plakat-Anzeige für aktuell abgespielte Inhalte, die jeden Browser in ein Kino-Display für Plex-Bibliotheken verwandelt.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit Posterr erstellen können
Posterr ist eine Open-Source-Node.js-Anwendung, die die digitalen Plakatwände nachahmt, die in Kinofoyers zu finden sind. Sie liest den Live-Status Ihres Plex Media Servers aus und zeigt den aktuell wiedergegebenen Titel, On-Demand-Auswahlen aus ausgewählten Bibliotheken und bald erscheinende Veröffentlichungen, die von Sonarr, Radarr und Readarr abgerufen werden.
Das Selbst-Hosting von Posterr auf einem VPS macht die Anzeige über jeden Browser, jedes Telefon, Tablet, jeden Fire Stick oder wandmontierten Bildschirm immer zugänglich – ohne dass ein Heimcomputer eingeschaltet sein muss. Es verbindet sich über das Netzwerk mit Plex und dem Arr-Stack, sodass es funktioniert, egal ob Ihre Mediendienste auf demselben VPS oder auf einem entfernten Heimserver laufen.
Wichtige Funktionen von Posterr
Aktuelle Wiedergabeanzeige
Zeigt Live-Film-, Fernseh- und Musikposter mit Laufzeit, Studio, Altersfreigabe und einem transkodierungsfähigen Fortschrittsbalken.
Folien für „Demnächst verfügbar“
Zieht kommende Filme von Radarr, Episoden und Staffelpremieren von Sonarr und neue Bücher von Readarr.
On-Demand-Bibliotheksauswahl
Dreht zufällige Titel aus ausgewählten Plex-Bibliotheken, damit der Bildschirm interessant bleibt, auch wenn nichts gestreamt wird.
Multi-Screen-fähig
Skaliert automatisch von 320px bis 4K, unterstützt Hoch- oder Querformat und beinhaltet einen Sleep-Timer mit CEC-Monitorsteuerung.
Benutzerdefinierte Folien und Designs
Mischen Sie Ihre eigenen Bilder, Hintergrundgrafiken und Themen ein oder betten Sie externe Webseiten als zusätzliche rotierende Folien ein.
Trivia und Awtrix
Führen Sie ein integriertes Film-Quiz zwischen den Folien durch und spiegeln Sie die aktuell abgespielten Daten auf Awtrix LED-Matrix-Displays.
Warum Sie Posterr auf Hostinger ausführen sollten
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit dem VPS Hosting von Hostinger! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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