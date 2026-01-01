Posterr ist eine Open-Source-Node.js-Anwendung, die die digitalen Plakatwände nachahmt, die in Kinofoyers zu finden sind. Sie liest den Live-Status Ihres Plex Media Servers aus und zeigt den aktuell wiedergegebenen Titel, On-Demand-Auswahlen aus ausgewählten Bibliotheken und bald erscheinende Veröffentlichungen, die von Sonarr, Radarr und Readarr abgerufen werden.

Das Selbst-Hosting von Posterr auf einem VPS macht die Anzeige über jeden Browser, jedes Telefon, Tablet, jeden Fire Stick oder wandmontierten Bildschirm immer zugänglich – ohne dass ein Heimcomputer eingeschaltet sein muss. Es verbindet sich über das Netzwerk mit Plex und dem Arr-Stack, sodass es funktioniert, egal ob Ihre Mediendienste auf demselben VPS oder auf einem entfernten Heimserver laufen.