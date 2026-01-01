Atomic Server ist ein quelloffenes Headless CMS und eine Graphdatenbank, die auf Atomic Data basiert, einer strikten Untermenge von RDF, die jedem Inhalt ein typisiertes Schema und eine stabile URL verleiht. Im Gegensatz zu traditionellen CMS, die undurchsichtige Blobs speichern, speichert Atomic Server strukturierte, verknüpfte Daten, die in Echtzeit über Clients hinweg abgefragt, validiert und synchronisiert werden können.

Das Selbst-Hosting von Atomic Server auf Ihrem eigenen VPS hält Ihren Wissensgraphen, Dokumente und Tabellen unter Ihrer vollständigen Kontrolle, ohne Anbieterbindung oder Pro-Sitz-Gebühren. Integrierte WebSockets streamen Live-Updates an jeden verbundenen Client, was es zu einer starken Grundlage für kollaborative Tools, interne Wikis und benutzerdefinierte Anwendungen macht, die ein strukturiertes Echtzeit-Backend benötigen.