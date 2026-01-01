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Alle Pläne werden im Voraus bezahlt. Die monatliche Rate entspricht dem Gesamtpreis des Plans geteilt durch die Anzahl der Monate in Ihrem Plan.

Was Sie mit Atomic Server erstellen können

Atomic Server ist ein quelloffenes Headless CMS und eine Graphdatenbank, die auf Atomic Data basiert, einer strikten Untermenge von RDF, die jedem Inhalt ein typisiertes Schema und eine stabile URL verleiht. Im Gegensatz zu traditionellen CMS, die undurchsichtige Blobs speichern, speichert Atomic Server strukturierte, verknüpfte Daten, die in Echtzeit über Clients hinweg abgefragt, validiert und synchronisiert werden können.

Das Selbst-Hosting von Atomic Server auf Ihrem eigenen VPS hält Ihren Wissensgraphen, Dokumente und Tabellen unter Ihrer vollständigen Kontrolle, ohne Anbieterbindung oder Pro-Sitz-Gebühren. Integrierte WebSockets streamen Live-Updates an jeden verbundenen Client, was es zu einer starken Grundlage für kollaborative Tools, interne Wikis und benutzerdefinierte Anwendungen macht, die ein strukturiertes Echtzeit-Backend benötigen.

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Was Sie mit {name} erstellen können

Wichtige Funktionen von Atomic Server

Echtzeitsynchronisierung

Integrierte WebSockets übertragen Änderungen sofort an jeden verbundenen Client, sodass kollaboratives Bearbeiten und Live-Dashboards ohne zusätzliche Infrastruktur funktionieren.

Typisierter Wissensgraph

Jede Ressource verfügt über ein Schema und eine eindeutige URL, die auf Atomic Data basieren. Dies verleiht Ihren Inhalten Validierung, Verknüpfung und Abfragbarkeit, die von flachen Dokumentenspeichern nicht erreicht werden können.

Leistungsstarker Tabellen-Editor

Strukturierte Datensätze in einer tabellenähnlichen Benutzeroberfläche mit typisierten Spalten, Referenzen und Validierung bearbeiten – eine vertraute Oberfläche für nicht-technische Mitwirkende.

Volltextsuche

Integrierte Volltextsuche indiziert jede Ressource automatisch, wodurch große Wissensdatenbanken sofort durchsuchbar werden, ohne eine separate Engine konfigurieren zu müssen.

JS, React, Svelte SDKs

Offizielle Client-Bibliotheken ermöglichen Entwicklern, benutzerdefinierte Front-Ends und Apps zu erstellen, die Live-Änderungen über eine typisierte API lesen, schreiben und abonnieren.

Warum Sie Atomic Server auf Hostinger ausführen sollten

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Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.

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Integrierter Docker-Manager

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Maxim Shishkin
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