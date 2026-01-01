Crontab UI ist eine Open-Source Node.js Webanwendung, die die fehleranfällige manuelle Crontab-Bearbeitung durch eine sichere, visuelle Oberfläche ersetzt. Das Hinzufügen, Löschen, Anhalten und Fortsetzen von Aufträgen erfordert nur einen einzigen Klick, und jede Änderung wird vor der Anwendung validiert, sodass ein Tippfehler nicht mehr alle Ihre geplanten Aufgaben auf einmal zum Erliegen bringt.

Das Selbst-Hosting von Crontab UI auf Ihrem eigenen VPS bietet Ihnen ein privates Kontrollpanel für Hunderte von Cron-Jobs mit auftragsspezifischen Fehlerprotokollen, automatischen Backups vor riskanten Operationen und Import-/Exportfunktionen, um denselben Zeitplan auf mehreren Maschinen zu replizieren. Die integrierte HTTP-Basisauthentifizierung schützt die Oberfläche, ohne einen externen Reverse-Proxy oder Identitätsanbieter zu benötigen.