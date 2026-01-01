FusionAuth mit Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Selbst gehostete Kundenidentitäts- und Zugriffsmanagement-Plattform mit OAuth, SAML, Social Login, MFA und einer entwicklerorientierten API.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit FusionAuth erstellen können
FusionAuth ist eine Kundenidentitäts- und Zugriffsmanagement-Plattform, die speziell für Entwickler entwickelt wurde — eine selbst gehostete Alternative zu Auth0, Okta und Cognito, die OAuth 2.0, OpenID Connect, SAML, Social Logins, Multi-Faktor-Authentifizierung, passwortloses Login und eine umfassende REST-API bietet. Ursprünglich von Inversoft für stark frequentierte Verbraucher-Apps entwickelt, skaliert sie von einem einzelnen Mandanten auf Millionen von Benutzern auf derselben Bereitstellung.
Das Selbst-Hosting von FusionAuth auf Ihrem VPS hält jedes Benutzerkonto, jeden Passwort-Hash, jedes OAuth-Token und jedes Audit-Log innerhalb Ihrer eigenen Infrastruktur, anstatt von einem Drittanbieter für Identitäten abhängig zu sein, der Preise oder Bedingungen ändern könnte. Die Community Edition ist vollständig kostenlos und beinhaltet die Kernfunktionen für Authentifizierung und Autorisierung, die in den meisten Produktionsbereitstellungen verwendet werden.
Wichtige Funktionen von FusionAuth
OAuth, OIDC und SAML
Vollständiger OAuth 2.0, OpenID Connect und SAML 2.0 Server mit Autorisierungscode-, PKCE-, Geräte- und Client-Anmeldeinformations-Grant-Flows, sofort einsatzbereit.
Sozial- und Unternehmens-Login
Nativer Social Login für Google, Facebook, GitHub, Apple, Microsoft, LinkedIn und Twitter sowie generische OIDC- und SAML-Föderation für Unternehmenskunden.
Multi-Faktor-Authentifizierung
TOTP-Authentifizierungs-Apps, SMS, E-Mail und FIDO2 WebAuthn Passkeys mit adaptiven Richtlinien, die sich basierend auf Risikosignalen anpassen.
Mandantenfähig von Haus aus
Isolieren Sie Benutzer, Anwendungen und Konfigurationen in separate Mandanten für SaaS-Mandantenfähigkeit, Agenturkunden-Trennung oder B2B-Partnerkonten.
Thematisierbare Login-Seiten
Passen Sie die gehosteten Anmelde-, Registrierungs- und Kontoverwaltungsseiten mit Ihren Markenfarben, Logos und Texten über einen Mustache-Template-Editor an.
REST API für alles
Jede Operation in der Admin-Benutzeroberfläche ist auch über eine dokumentierte REST-API und dedizierte Client-Bibliotheken für Java, Node, Python, Go und weitere verfügbar.
Warum Sie FusionAuth auf Hostinger ausführen sollten
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit dem VPS Hosting von Hostinger! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich großartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.