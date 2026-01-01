Centrifugo ist ein quelloffener, sprachunabhängiger Echtzeit-Nachrichtenserver, der Sofortnachrichten über WebSocket, HTTP-Streaming, Server-Sent Events, WebTransport und gRPC an verbundene Benutzer liefert. Jedes Backend – unabhängig von Sprache oder Framework – kann Nachrichten über eine einfache HTTP- oder gRPC-API veröffentlichen, wodurch es unkompliziert wird, bestehenden Anwendungen Echtzeitfunktionen hinzuzufügen, ohne sie neu schreiben zu müssen.

Das Selbst-Hosten von Centrifugo auf Ihrem VPS eliminiert Gebühren pro Nachricht und pro Verbindung, die von kommerziellen Echtzeitdiensten wie Pusher oder Ably berechnet werden, und gibt Ihnen gleichzeitig die volle Kontrolle über Skalierung, Datenrouting und Sicherheitskonfiguration.