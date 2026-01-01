Centrifugo mit Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Skalierbarer Echtzeit-Nachrichtenserver zum Erstellen von Live-Anwendungen mit WebSocket- und Pub/Sub-Messaging.
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Was Sie mit Centrifugo erstellen können
Centrifugo ist ein quelloffener, sprachunabhängiger Echtzeit-Nachrichtenserver, der Sofortnachrichten über WebSocket, HTTP-Streaming, Server-Sent Events, WebTransport und gRPC an verbundene Benutzer liefert. Jedes Backend – unabhängig von Sprache oder Framework – kann Nachrichten über eine einfache HTTP- oder gRPC-API veröffentlichen, wodurch es unkompliziert wird, bestehenden Anwendungen Echtzeitfunktionen hinzuzufügen, ohne sie neu schreiben zu müssen.
Das Selbst-Hosten von Centrifugo auf Ihrem VPS eliminiert Gebühren pro Nachricht und pro Verbindung, die von kommerziellen Echtzeitdiensten wie Pusher oder Ably berechnet werden, und gibt Ihnen gleichzeitig die volle Kontrolle über Skalierung, Datenrouting und Sicherheitskonfiguration.
Wichtige Funktionen von Centrifugo
Sprachunabhängige Integration
Jedes Backend kann Nachrichten über eine einfache HTTP- oder gRPC-API veröffentlichen, sodass Sie Echtzeitfunktionen hinzufügen können, ohne Ihren bestehenden Technologie-Stack ändern zu müssen.
Nachrichtenverlauf und Wiederherstellung
Speichert aktuelle Nachrichten pro Kanal und spielt verpasste Ereignisse automatisch für sich wieder verbindende Clients ab, wodurch Datenverlust bei kurzen Verbindungsunterbrechungen verhindert wird.
Horizontale Skalierbarkeit
Die Redis-gestützte Engine ermöglicht es Ihnen, mehrere Centrifugo-Knoten zu betreiben und Millionen gleichzeitiger Verbindungen zu verwalten, während Ihre Benutzerbasis wächst.
Anwesenheitsverfolgung
Verfolgt, welche Benutzer in jedem Kanal online sind, und sendet Beitritts-/Verlassen-Ereignisse, wodurch Funktionen wie Tippindikatoren und Listen aktiver Benutzer ermöglicht werden.
Integriertes Admin-Panel
Überwachen Sie Verbindungen, Kanäle und den Nachrichtenfluss in Echtzeit über die Web-Admin-UI, ohne separate Observability-Tools einrichten zu müssen.
Warum Sie Centrifugo auf Hostinger ausführen sollten
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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