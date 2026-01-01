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Eine selbst gehostete Startseite und Echtzeit-Statusseite, die Ihnen sofortigen Zugriff auf alle Ihre Lieblingsseiten von einem einzigen, stilvollen Dashboard aus ermöglicht.

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Alle Pläne werden im Voraus bezahlt. Die monatliche Rate entspricht dem Gesamtpreis des Plans geteilt durch die Anzahl der Monate in Ihrem Plan.

Was Sie mit Jump erstellen können

Jump ist eine leichtgewichtige, selbst gehostete Startseite und ein Echtzeit-Statusmonitor, der entwickelt wurde, um alle Ihre wichtigen Links an einem Ort zu organisieren. Mit PHP erstellt und als einzelner Docker-Container bereitgestellt, lädt es schnell, bleibt sicher und benötigt keine Datenbank oder externen Abhängigkeiten zum Betrieb. Websites können manuell über eine JSON-Datei definiert, automatisch von laufenden Docker-Containern erkannt oder als Kombination aus beidem verwendet werden.

Jump unterstützt benutzerdefinierte Hintergrundbilder und Unsplash-Integration, mehrsprachige Anzeige, tag-basierte Website-Kategorisierung, tastaturgesteuerte Suche mit konfigurierbaren Suchmaschinen und optionale Open Weather Map-Integration für lokale Uhrzeit und Wetter. Sein klares, responsives Design passt sich an Desktop und Mobilgeräte an, sodass Sie jeden als Lesezeichen gespeicherten Dienst mit einem einzigen Klick von jedem Gerät aus erreichen können.

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Was Sie mit {name} erstellen können

Wichtige Funktionen von Jump

Echtzeit-Statusüberwachung

Jump überprüft die Verfügbarkeit jeder Website auf Ihrem Dashboard und zeigt Live-Statusindikatoren an, damit Sie sofort wissen, ob ein Dienst ausgefallen ist.

Docker Auto-Erkennung

Laufende Docker-Container automatisch als Dashboard-Einträge auflisten, indem Container-Labels verwendet werden, um Ihre Startseite ohne manuelle Aktualisierungen mit Ihrer Infrastruktur synchron zu halten.

Tag-basierte Organisation

Gruppieren Sie Seiten mit Tags und navigieren Sie zwischen thematischen Seiten, wobei Ihre meistgenutzten Links auf dem Startbildschirm sichtbar bleiben, während längere Listen ordentlich kategorisiert bleiben.

Tastaturgesteuerte Suche

Öffnen Sie die Multi-Engine-Suchleiste mit Strg+Umschalt+/ und durchsuchen Sie Google, DuckDuckGo, Bing oder eine beliebige benutzerdefinierte Suchmaschine, ohne zur Maus greifen zu müssen.

Benutzerdefinierte Hintergründe und Wetter

Verwenden Sie Ihre eigenen Hintergrundbilder oder verbinden Sie Unsplash für zufällige Landschaften und fügen Sie einen Open Weather Map API-Schlüssel hinzu, um die lokale Zeit und die aktuellen Wetterbedingungen anzuzeigen.

Keine Datenbank erforderlich

Jump läuft als einzelner Container ohne externe Datenbank, was es trivial einfach macht, ihn bereitzustellen, zu sichern und zwischen Servern zu verschieben.

Warum Sie Jump auf Hostinger ausführen sollten

Mit 1 Klick veröffentlichen

Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.

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Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können

Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.

Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können

Integrierter Docker-Manager

Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.

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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können

Gad Iradufasha
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Ich bin unglaublich zufrieden mit dem VPS Hosting von Hostinger! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀

Noel
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Endlich ein VPS Hosting-Anbieter, der alles richtig macht! Günstige Preise. Ausgezeichnetes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Nahtlose Backups. Guter Support. Zuverlässig. Macht einen absolut soliden Eindruck.

Omkar
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.

Sylvain
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Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.

Herriman
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Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er funktioniert einfach immer. Er ist immer schnell und stabil. Nie ausgefallen, nie abgestürzt.

Martin K
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Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich großartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.

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