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Alle Pläne werden im Voraus bezahlt. Die monatliche Rate entspricht dem Gesamtpreis des Plans geteilt durch die Anzahl der Monate in Ihrem Plan.

Was Sie mit Apache SkyWalking erstellen können

Apache SkyWalking ist ein CNCF-Mitgliedsprojekt, das End-to-End-Observability für Cloud-native und verteilte Systeme bietet. Es sammelt verteilte Traces, Service-Metriken, Log-Korrelation und kontinuierliches Profiling via eBPF – und bietet Ingenieurteams so eine einheitliche Ansicht ihres gesamten Stacks, ohne separate Tools zusammenfügen zu müssen. Die integrierten Topologiekarten und Warnmeldungen erleichtern die Identifizierung von Latenz-Hotspots, Abhängigkeitsfehlern und Anomalien, bevor diese eskalieren.

Diese Bereitstellung koppelt den SkyWalking OAP Server mit BanyanDB, der nativen Zeitreihen-Speicher-Engine von SkyWalking, wodurch die Notwendigkeit einer externen Elasticsearch oder einer anderen Datenbank entfällt. Self-Hosting gibt Ihnen die volle Kontrolle über Ihre Telemetriedaten – Trace-Payloads, Service-Performance-Metriken und Profiling-Ergebnisse verbleiben vollständig auf Ihrer eigenen Infrastruktur ohne Kosten pro Span.

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Was Sie mit {name} erstellen können

Wichtige Funktionen von Apache SkyWalking

Verteiltes Tracing

Erfasst vollständige Anfragen-Traces über Microservices hinweg mit automatischer Kontextweitergabe, wobei Dienstabhängigkeiten und Latenzaufschlüsselungen pro Operation offengelegt werden.

eBPF-Profilierung

Kontinuierliche CPU- und Speicherprofilierung mittels eBPF untersucht den laufenden Prozess ohne Codeänderungen und identifiziert Engpässe in der Produktion ohne Sampling-Overhead.

Service-Topologiekarten

Automatisch generierte Echtzeit-Topologiediagramme zeigen Aufrufbeziehungen, Fehlerraten und den Durchsatz zwischen jedem Dienst in Ihrer Architektur.

Log Correlation

Links log entries to the trace span that produced them so you can jump from a failed request directly to the relevant log lines without manual searching.

Native BanyanDB Storage

BanyanDB is SkyWalking's purpose-built time-series store, delivering high write throughput and efficient range queries without requiring Elasticsearch.

Warum Sie Apache SkyWalking auf Hostinger ausführen sollten

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Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.

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Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.

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Integrierter Docker-Manager

Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.

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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können

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Ich bin unglaublich zufrieden mit dem VPS Hosting von Hostinger! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.

Maxim Shishkin
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Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀

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Endlich ein VPS Hosting-Anbieter, der alles richtig macht! Günstige Preise. Ausgezeichnetes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Nahtlose Backups. Guter Support. Zuverlässig. Macht einen absolut soliden Eindruck.

Omkar
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.

Sylvain
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Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.

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Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er funktioniert einfach immer. Er ist immer schnell und stabil. Nie ausgefallen, nie abgestürzt.

Martin K
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Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich großartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.

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